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  • Fed’in ardından tek tek artırıyorlar İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemine son verdi

Fed’in ardından tek tek artırıyorlar İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemine son verdi

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararının ardında peş peşe artırım haberleri gelmeye başladı. İsviçre Merkez Bankası SNB de negatif faiz dönemine son verdi. Politika faizini -25'ten 75 baz puan artırarak 0,5'ye çıkardı

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 12:29
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İsviçre Merkez Bankası SNB negatif faiz dönemine son verdi. Politika faizini -25'ten 75 baz puan artırarak 0,5'ye çıkardı

Fed’in ardından tek tek artırıyorlar İsviçre Merkez Bankası negatif faiz dönemine son verdi
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İsviçre Merkez Bankası SNB tarafından yapılan açıklamada, politika faizinin 75 baz artırılarak yüzde eksi 0,25’ten yüzde 0,50’ye çıkartıldığı belirtildi.Böylece, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) ardından SNB de enflasyon baskısında negatif faiz oranlarından vazgeçen son merkez bankalarından biri oldu.

Yaklaşık 8 yıl boyunca İsviçre'deki politika faiz oranı yüzde eksi 0,75'lik küresel tarihi düşük seviyede kaldıktan sonra, 16 Haziran'da yüzde eksi 0,25'e yükseltilmişti.

SNB’nin açıklamasında, orta vadede fiyat istikrarını sağlamak için daha fazla faiz artırımının gerekli olacağına işaret edilerek, bankanın uygun parasal koşulları sağlamak için gerektiğinde döviz piyasasında “aktif” olma niyetine vurgu yapıldı.

SNB, bu yıl için enflasyon tahminini ise yüzde 2,8’den yüzde 3’e ve 2023 için de yüzde 1,9’dan yüzde 2,4’e çıkardı. Banka, enflasyonun 2024'te ise yüzde 1,7'ye gerileyeceğini öngördü.

Bu arada, SNB’nin faiz artırmasının ardından İsviçre'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 1,2190'a, 10 yıllık tahvil faizi de yüzde 1,3370’e çıktı.

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Abbas
22.09.2022 12:44
Bunların hepsi öbür dünyada örnek alacaklar !!!!  
 
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