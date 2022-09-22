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Merkez Bankası faiz indirdi. Türk halkı biraz daha fakirleşti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz toplantısı bitti. Merkez Bankası faizi 1 puan düşürerek faizi 13'ten yüzde 12'ye indirdi.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 13:08
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Merkez Bankası faizi yüzde 13'ten yüzde 12'ye indirdi. Türk halkı biraz daha fakirleşti

Merkez Bankası faiz indirdi. Türk halkı biraz daha fakirleşti
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı. Merkez bankası faiz kararını duyurdu. 

Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puan faiz indirimine gitti. Faiz yüzde 12'ye düştü. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

YÜZDE 13'E ÇEKMİŞTİ

2021 Eylül ayında faiz indirimlerine başlayan TCMB, 4 ayın ardından son indirimi Aralık ayında 100 baz puan olarak yapmış, böylece Eylül'de yüzde 19 seviyesinde bulunan faiz Aralık ayında yüzde 14'e çekilmişti.  

Merkez Bankası 2022 yılının Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarında faizi yüzde 14 seviyesinde sabit tuttuktan sonra Ağustos ayında politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 13,00 seviyesine çekmişti. 

DOLAR YÜKSELİŞTE

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından  dolar kuru yükselişe geçti. Kararın ardından 18,40 lira ile yeni rekoruna ulaşan dolar, saat 14:04 itibarıyla %0,33 artışla 18,38 liradan işlem görüyor. 

EKONOMİSTLER SABİT KALMASINI ÖNGÖRMÜŞTÜ

AA Finans'ın anketine katılan 29 ekonomistin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyordu. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

MERKEZ BANKASI'NIN ENFLASYON TAHMİNİ
Merkez Bankası, yılın üçüncü enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 42,8'den yüzde 60,4'e yükseltmişti. Ağustos ayı itibarıyla enflasyon yüzde 80,21 düzeyinde bulunuyor.

 

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Emekli
22.09.2022 15:30
Simdi %12 den Bankalara satacak, bankalarda gariban vatandaşa %30 dan kredi verecek.Ve bu bankalar bu fahiş krediyi alan emekliye 750 tl. Promosyon verecek.Nasıl vicdan ama.  
 
Yurttas
22.09.2022 15:03
AKP hükümetinin TL de kalın palavrasi devam ediyor.Tl değer kaybı parasi olan dolar alıyor bir düşünün PARASI OLANIN K.K.Mevduattan bir kac saatte vurduğu voleyi .  
 
Senol
22.09.2022 14:53
Bütün dünya yüksektirken enflasyonu korumak amaçlı siz düşürün nasıl olsa bu millet yüksek enflasyona hayat pahalılığına alıştı.  
 
TÜM YORUMLAR (14)
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