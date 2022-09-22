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  • Şahan Gökbakar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dalga geçti. Bu mesajı okuyan Kavcıoğlu efkardan bir demlik çay içecek

Şahan Gökbakar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dalga geçti. Bu mesajı okuyan Kavcıoğlu efkardan bir demlik çay içecek

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar Twitter üzerinden bir paylaşım yaparak Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dalga geçti.

Haber Giriş: 22 Eylül 2022 Perşembe - 18:15
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dalga geçti

Şahan Gökbakar Merkez Bankası'nın faiz kararıyla dalga geçti. Bu mesajı okuyan Kavcıoğlu efkardan bir demlik çay içecek
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Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz düşürme kararına dönük tepkiler gelmeye devam ediyor. 

TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında toplandı.

Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puan faiz indirimine gitti ve faiz yüzde 12'ye düştü. Banka böylece iki ay üst üste faiz indirimine gitmiş oldu.

Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar da Merkez Bankası’nın bu kararına tepkisiz kalmadı.

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında Amerika’nın yüzde 8 enflasyonla mücadele etmek için faiz artırdığını anımsatan Gökbakar, Türkiye’deki resmi ve hissedilen enflasyon oranlarına rağmen faiz düşürülmesini “dış güçlerin oyununa gelmedik yine çok şükür.” diyerek dalga geçti.

“Amerika (dışgüç) faiz arttırdı,%8 enflasyonu kontrol altına alabilmek için. Biz %80(resmi), %150(minimum hissedilen) enfalsyonla mücadelede faiz indirdik. Yine büyük oyunu bozduk ve yine dış güçlerin oyununa gelmedik yine çok şükür.”

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanghay İşbirliği Zirvesi için bulunduğu Özbekistan dönüşü sonrası gazetecilerin soruların yanıtlamıştı.

Ekonomiyle ilgili bir soruya Merkez Bankası rezervlerinin iyi durumda olduğunu açıklayan Erdoğan, faiz indirimi için işaret vermişti.

Erdoğan şöyle konuşmuştu: “Hazine Maliye, Merkez Bankası el ele vererek üretken bir ekonomiyi büyütüyor. Çünkü bizim bu attığımız adımlar, tüketim ekonomisinin veya israf ekonomisinin neticesi değil; tam aksine üretim ekonomisinin bir neticesidir. Üretim ekonomisinin neticesi olarak da şu anda biz hasılayı toplamaya başladık. İşte şu an itibarıyla mesela Merkez Bankamızın rezervi 115 milyar dolar civarında. Şimdi bunlara kalsa, bunlar Merkez Bankasının rezervini adeta sıfırlanmış gibi gösteriyorlar ama tablo öyle değil.”

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