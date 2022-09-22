CHP'den Merkez Bankası'nın faiz kararına sert tepki. TCMB'nin arka kapısından satılan dolar miktarı daha da artacak

Merkez Bankası bugün yaptığı toplantıda faizi 1 puan düşürerek 13'ten yüzde 12'ye indirdi.

Merkez Bankası böylece iki ay üst üste faiz indirime gitmiş oldu.

“RÜZGARA DOĞRU TÜKÜRMEYE DEVAM EDİN”

Kararın ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak’tan açıklama geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP’li Öztrak; "Bu kararla hem Kur Korumalı Mevduatın Hazineye maliyeti, hem döviz kurunu dizginlemek için TCMB'nin arka kapısından satılan döviz miktarı daha da artacak. Rüzgara doğru tükürmeye devam edin..." ifadeleri kullandı.

İşte o paylaşım:

KARARDAN ÖNCE DOLAR TEPKİSİ

Faik Öztrak, Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi Dolar/TL'de bugün 18,38'i görmesine ilişkin “Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor” açıklamasını yaptı.

Bugün milleti Borsa İstanbul'da silkeleyenler, Aralık 2021'de döviz piyasasında silkeledi. Az gidildi, uz gidildi. Doları tutmak için milletin vergileriyle 75,6 milyar TL Kur Korumalı Mevduat (KKM) faizi ödendi. 75 milyar dolar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) arka kapısından satıldı. Ve bugün: Dolar da yeni rekor!”