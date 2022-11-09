TCMB'yi kıskandıracak müdahale. Dolar ve euro düşsün diye turşusunu kurdular

Milli Gazete'nin haberine göre, Samsunlu turşucu, dolar ve euronun ateşi düşsün diye turşusunu kurdu. 2021 yılına 7-8 TL bandında başlayan dolar kuru 20 Aralık'ta tarihi zirveye çıkarak 18.3674 liraya yükselmişti. Dolar, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'müjde' olarak açıklanan Kur Korumalı Mevduat (KKM) sistemiyle 12 TL bandına geri çekilse de Merkez Bankası (TCMB) kararları sonrasında yeniden 18 TL'yi yeniden aştı, 18,60'a ulaştı. Euro ise 18,70'den işlem görüyor.

TCMB'Yİ KISKANDIRACAK DOLAR VE EURO MÜDAHALESİ

Döviz kurlarındaki yükselişi durdurmak için Ocak-Eylül periyodunda 107 milyar dolar satan TCMB'yi kıskandıracak müdahale şekli geldi.

Samsun’da yumurta, fındık ve karpuz dahil 110 çeşit turşu kurmasıyla ünlenen turşucu, dolar ve euronun ateşi düşsün diye turşusunu kurdu.

DOLAR VE EURO BELKİ DÜŞER DİYE TURŞUSUNU KURDU

Dolar ve Euro'nun turşusunu kuran turşucu Zakir Tozlu, "İkisinin de fiyatı ateşli olunca bizde sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz" dedi.

ESPİRİ YAPALIM DEDİK

Zakir Tozlu, "Biz de bu sene elimizden geldiğince en güzel en kaliteli sebzelerle, el yapımı sirkelerimizle turşularımızı yaptık. Bu yıl da farklı türde turşularımızı hazırladık. Yumurta turşusu ve en çok ilgi çekenler arasında olan euro ve dolar turşularını yaptık. Tabii ki de euro ve dolar turşuları yenmeyecek durumdalar. İkisinin de fiyatı ateşli olunca biz de sirke ve tuzlu suyun içine koyalım belki ateşini düşürürüz diye o şekilde bir espri yapalım dedik." ifadelerini kullandı.