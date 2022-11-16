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Merkez Bankası hakkında büyük iddia 100 milyar dolar sattı

Faiz kararlarını hep önceden bilen Reuters'tan Merkez Bankası hakkında ilginç bir iddia geldi. Reuters: “Bankacının hesaplamalarına göre, merkez bankası döviz kurunu istikrara kavuşturmak için elde ettiği 100 milyar doları piyasaya geri sattı.'

Haber Giriş: 16 Kasım 2022 Çarşamba - 10:36
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Reuters: Merkez Bankası piyasaya 100 milyar dolar sattı

Merkez Bankası hakkında büyük iddia 100 milyar dolar sattı
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İngiliz Haber Ajansı Reuters bugün büyük bir iddiada bulundu. Ajansa göre Merkez Bankası doların yükselişini önlemek için piyasaya 100 milyar dolar sattı.

Ajans söz konusu iddiayı ismini açıklamadığı bazı bankacılara dayanarak verdi. Haberde, ‘“Bankacının hesaplamalarına göre, merkez bankası döviz kurunu istikrara kavuşturmak için elde ettiği 100 milyar doları piyasaya geri sattı.”denildi.

Nevzat Devranoğlu imzalı haberde ‘Yetkililer, bir yıl önce yaşanan tarihi bir kur çöküşünün ardından benimsenen politikanın, piyasanın arz ve talebini hassas bir şekilde dengelemek için büyük ölçüde ihracat gelirlerinden, yabancı konut alıcılarından ve diğer kaynaklardan elde edilen yabancı fonlara dayandığını da sözlerine ekledi.’ ifadesi kullanıldı.

Haberde Merkez Bankası’nın 55 milyar dolarlık bir negatif rezerv bakiyesine sahip olduğu belirtildi.

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