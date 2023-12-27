Dolar ve euro güne nasıl başladı. Yine rekor geldi mi?

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Dolar ve euro güne nasıl başladı. Yine rekor geldi mi?
Piyasalarda dün 29,34 liradan tamamlayan dolara yeni güne yeni rekorla girdi.

Piyasalarda dün 29,34 liradan rekor kıran dolar yeni günde de yeni bir rekora imza attı.

Piyasalar kapanış saatinde 29,3410 lira seviyesinde hareket eden dolar çarşamba gününe 29,3450 liradan güne başladı ancak ilerlemeyle. Piyasaların açılış saatinden sonra dolar yüzde 0,14 yükselerek yeni tarihi rekorunun zirvesine29,3624 TL ile oturdu.

EURODA SON DURUM NE?

Euro fiyatları piyasaların kapalı olduğu saatlerde 32.4223 TL'den işlem gördü. Saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,58 yükselişle 32,4467 seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada 32,4070 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 32,4090 lira olarak belirlendi.

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