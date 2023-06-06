Dolar ve Euro piyasalar açılmadan aldı başını gidiyor. Resmi kurda bile durdurulamıyor

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı olarak yeniden seçilmesinin ardından Cumartesi günü yeni kabine açıklandı.

Piyasaların Mehmet Şimşek beklentisi merak konusu olmuştu.

Eski bakan Nurettin Nebati'den görevi devralan Şimşek, yeniden Hazine ve Maliye Bakanı olarak kabineye döndü. Şimşek son açıklamalarında “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönmekten başka çaresi kalmamıştır” diyerek, ‘şeffaflık ve öngörülebilirlik’ vurgusu yaptı.

Şimşek’in açıklamasından sonra bugün Dolar ve Euro güne yeni bir rekorla başladı.

Dolar şu anda (saat 07:40) itibariyle 21.44 seviyesine kadar ulaşmışken Euro ise 23.16 seviyelerini gördü.

Piyasalar açılmadan dalgalanan Dolar ve Euro’nun bu seyri görenleri şaşırttı.

Dün günü 21.25’ten kapatan Dolar, şu anda 21.44 oldu.

Dolar 21,44 TL'den,

Euro 23,16 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü Dolar 20,88 TL'den, Euro 22,46 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş

Gram altın 1.362 TL'den,

Çeyrek altın 2.227 TL'den,

Yarım Altın 4.454 TL

Cumhuriyet altın 8.881 TL'den,

Cuma günü ise Ons altın 1.966 Dolar'dan, Gram altın 1.320 TL'den, Çeyrek altın 2.230 TL'den, Cumhuriyet altın 9.165 TL'den, Gram Gümüş ise 15,96 TL'den fiyatlanmıştı.

Kripto paralar

Güne 26 bin 840 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 776 Dolar'dan,

1.872 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.867 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 77,05 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,18 Dolar'dan işlem görüyor.

TÜİK ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,80 artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARINDA

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,84, imalatta yüzde 42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,53 ve su temininde yüzde 66,27 artış olarak gerçekleşti.

ENAG'IN ENFLASYON RAKAMLARINI AÇIKLADI

Doğalgaz fiyatının değişmediği varsayımıyla açıkladığı verilerine göre mayıs ayında enflasyon yüzde 7.35 artarken, yıllık artış yüzde 109.01 oldu.

Ocak-mayıs dönemi enflasyon oranı ise yüzde 38.96 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİ ANKETİ

AA Finans'ın, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 5 Haziran Pazartesi günü açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete göre, ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 0,07 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin mayıs ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde eksi 1 ve en yüksek yüzde 2,4 aralığında yer aldı.

"YILLIK ENFLASYON YÜZDE 39.62'YE İNECEK"

Ekonomistlerin mayıs ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 0,07) göre bir önceki ay yüzde 43,68 olan yıllık enflasyonun yüzde 39,62'ye ineceği hesaplanıyor.

YIL SONU TAHMİNİ YÜZDE 47.32

Ekonomistlerin 2023 sonu enflasyon beklentisi mayısta yüzde 46,26'dan 47,32'ye yükseldi.

Tüketici Fiyat Endeksi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,39 artış göstermişti.