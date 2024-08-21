Dolar yükselişe geçti

Büşra Kapan
Dolar yükselişe geçti

Dolar/TL kuru yeni günde yukarı yönlü hareketlenirken, Euro/TL ise rekora doğru koşuyor.

Merkez Bankası’nın kararı sonrası değişiklik göstermeyen dolar kuru, yeni günde yukarı yönlü hareketlenmeler tüm hızıyla devam ediyor. 1 aylık sürede 33,00’lü seviyeleri hızla geçen dolar kuru, 34,00’lü seviyelere yelken açtı. Dünü 33,74 – 33,92 aralığında geçiren dolar kuru günü 33,83 seviyesinde geride bıraktı.
Yeni günde ise bu seviyeden sert bir yükseliş sergileyen dolar kuru, 33,93 seviyesine ulaşarak yeni bir rekora imza attı. Öğlen 11.55’te 33,90 seviyesinde yukarı yönlü seyrini sürdürüyor.

EURO/TL’DE SON DURUM
Euro/TL yeni günde yukarı yönlü sert hareketlenmelerine devam ediyor. Son dönemlerde rekor üstüne rekor kıran Euro/TL bu seyrine tüm hızıyla devam ediyor.
Dünü 37,41 – 37,78 aralığında geçiren Euro/TL günü 37,70 seviyesinde geride bıraktı.
15 Ağustos’ta başlayan sert atak sonrası yeni günde de yukarı yönlü seviyesini hızlandırarak 38 seviyesine merdiven dayadı.
Son günlerde döviz kurlarında görülen yükseliş yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

KÜRESEL GELİŞMELER
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler para piyasaları üzerinde etkili oluyor. Dün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı takip edildi. TCMB faizlerde değişikliğe gitmeyerek faizleri yüzde 50 seviyesinde sabit bıraktı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı


Euro Bölgesi’nde ise enflasyon rakamları takip edildi. Enflasyon yıllık bazda yüzde 2,6 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,0 açıklandı.
Bugün ABD tarafında Fed toplantı tutanakları yakından takip edilecek. Hafta içinde ise tüm piyasaların radarında Jackson Hole toplantısı yer alıyor.
Jockson Hole’de özellikle Fed Başkanı Powell’ın konuşmaları para piyasalarına dair önemli mesajlar verebilir. Gelecek olan mesajlar piyasalarda hareketliliği hızlandırabilir.

4 SAATLİK DOLAR/TL GRAFİĞİ

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4 SAATLİK EURO/TL GRAFİĞİ

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