Dolarda kritik gün

Yurtiçi piyasalarında bugün mart ayı enflasyon rakamları takip edilecek. Enflasyonun yıllık bazda 69,10 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda ise yüzde 3,50 olarak açıklanması bekleniyor.

Şubat ayında enflasyon yıllık bazda 67,07 olarak açıklanırken, aylık bazda ise yüzde 4,53 olarak açıklanmıştı.

Dolar/TL kuru hafta başında 32,44 seviyesinden gevşeme başlatarak, 31,79 seviyesine kadar geriledi. Hafta başından beri görülen gevşeme hafta ortasında sabah saatlerinde de sürdürüyor.

Dolar/TL kuru TSİ 08.30’da 31,98 seviyesinde yatay bant üzerinde bulunuyor.

Euro/TL tarafında da görünüm aynı. Euro/TL 35,04 seviyesinden çözülmeye başlayarak 34,32 seviyesine kadar geriledi.

Euro/TL aynı saat diliminde 34,51 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon rakamları öncesinde yatay bant üzerinde bulunan döviz kurları Kapalıçarşı’da farklı fiyatlanıyor.

KAPALIÇARŞI DÖVİZ FİYATLARI:

Dolar/TL 32,36

Euro/TL 34,/87 TL’den satılıyor.