Doları arife de durduramadı 26 TL'yi geçti

Dün 26 lirayı zorlayan dolar, arife günü 26 lirayı geçti.

Doları arife de durduramadı 26 TL'yi geçti

Editör: Erhan SONGÜR

Dolar rekora doymuyor. Türk lirasındaki değer kaybı ise sürüyor.

Bayram arifesinde Dolar ve Euro saatler rekora koşuyor. Sabah 08.10 itibarıyla Dolar 26.01 TL’den , Euro ise 28 TL’den işlem görüyor.

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Euro’da yeni rekor dün öğle saatlerine doğru geldi. Euro/TL paritesi tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 28,39'un de üzerine çıktı. Piyasaların açılmasından bu yana TL'nin Euro karşısında değer kaybı yüzde 4'e yaklaştı.

DOLAR VE GRAM ALTINDA TÜM ZAMANLARIN REKORU KIRILDI!

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından ilk kez 25 lirayı aşan dolar, 25.99'i görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Dolar yeni güne yeni rekorla girdi. 26.08'e kadar yükselen dolar, 26 liranın üstünden tutunuyor.Gram altında da 1600 TL seviyesi aşıldı ve rekor tazelendi.

TL SEÇİMDEN SONRA YÜZDE 28 DEĞER KAYBETTİ

Merkez Bankası'nın (TCMB) rezerv harcamayı bırakmasıyla TL dolar karşısında büyük bölümü seçim sonrasında olmak üzere yılbaşından beri yüzde 28'i aşan değer kaybı yaşarken; bankacılar, faiz artışı ve ilk sadeleşme adımı sonrası mevduat faizlerinde de sınırlı bir düşüş başladığına dikkat çekiyorlar. TCMB piyasa beklentilerini karşılamadığı için eleştirilen geçen haftaki faiz artırımı sonrası ilk sadeleştirme adımını menkul kıymet tesisi uygulamasında yaptı ve bankaların tahvil tutma yükümlülükleri düşürüldü. Kamu kontrollü piyasa düzenine ilişkin regülasyonların hala devrede olmasına karşın bankacılar ve yetkililer TCMB'nin geçen hafta itibarıyla rezervlerini döviz politikasında kullanmayı "tamamen bıraktığına" dikkat çekiyorlar. Bankacılar bu süreci "rasyonel politikalara dönüş" ve "normalleşme" olarak görüyorlar.

MERKEZ BANKASI KURA MÜDAHİL DEĞİL

Üst düzey bir ekonomi yetkilisi, "PPK'nın geçen hafta açıkladığı faiz kararının ardından artık Merkez Bankası hiçbir şekilde döviz satışı yaparak kurun seviyesine müdahil olmuyor. Rakamlar tamamen serbest piyasada belirleniyor. Döviz rezervlerinden bir kullanım olmuyor neticede, rezervlerin artışı dönemine girilmiş oldu" diye konuştu. Dolar/TL eleştirilen faiz kararı sonrası yeni tarihi zirve olan 26.05 seviyesine kadar yükseldi. TL 2021'den beri ilk faiz artışı kararının ardından geçen 24 saatte dolar karşısında yüzde 8.5 değer kaybetti.

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