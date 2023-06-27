Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş doların gideceği yeni yeri açıkladı

Dolar haftaya 26 TL'den işlem görerek başlayınca Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'deki yeni beklentisini paylaştı.

Ünlü ekonomist Özgür Demirtaş doların gideceği yeni yeri açıkladı

Editör: Erhan SONGÜR

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL'deki rekorun ardından yeni beklentisini sosyal medya hesabından paylaştı.

Haftanın ilk gününde 26 liraya kadar çıkan dolar rekor kırarken, 28 Mayıs seçimleri sonrası 23 liradan işlem görüyordu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, dolar/TL kurunun rekor kırmasının ardından yeni tahminini paylaştı.

Demirtaş, “Dolar: Gideceği yer 28. Sonrasını sonra konuşalım…” dedi.

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DOLAR REKOR KIRDI

Faiz kararının damga vurduğu geçen haftanın ardından döviz kurları yeni haftaya da rekor tazeleyerek girmişti. Bugün dolar/TL 26,04'ü, Euro/TL de 28,40'ı gördü.

Döviz kurlarında günlük yükseliş yüzde 3'ü aştı. Gram altında da 1600 TL seviyesi aşıldı ve rekor tazelendi.

Dolar/TL geçen haftaki faiz kararı öncesinde 23,50 seviyesindeydi. Dolarda sadece iki işlem gününde artış 2,5 lirayı aştı.

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