Doların ardından bir de gram altın rekor kırdı

Dolar kuru TL karşısında tüm zamanların rekorunu kırarken gram altında da rekor tazelendi. Gram altın gün içi en yüksek 1614'ü görerek zirve tazeledi.

Gram altında rekor serisi gün içinde de devam etti. Güne 1564,587 liradan açılış yapan gram altın gün içinde yükselişini devam ettirerek 1617,899 lirayı gördü.

Gram altı şu anda 1593,696 liradan işlem görüyor.

Görüntü investing.com'dan alınmıştır.

STANDART ALTININ KİLOGRAMI 1 MİLYON 608 TL'YE YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 1 milyon 608 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 563 bin 440 lira, en yüksek 1 milyon 608 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,1 artarak 1 milyon 608 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 235 milyon 837 bin 114,85 lira, işlem miktarı ise 148,55 kilogram oldu.