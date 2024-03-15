Doları Euroyu önceden bilen adam Remzi Özdemir seçimden sonra doların kaç lira olacağını açıkladı

Yeniçağ yazarı Remzi Özdemir yerel seçimlerden sonra ekonomide neler yaşanacağını açıkladı. 31 Mart’ta gerçekleşecek olan seçimlerin ardından doların kaç lira olacağına değinen Özdemir “Seçimlerden sonra kimine göre dolar 40 kimine göre de 50 lira olacak!” dedi.

Devamında Özdemir “Dolar mayıs ayı gibi enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıktığı ay 36 lira civarında bir rakama gelecek. “ ifadelerini kullandı.

İşte Özdemir’in yazısının tamamı:

Peki bunların hangisi gerçekçi ve ekonomi yönetiminin kafasındaki rakam?

Öncelikle seçim sonrası doların kaç lira olacağını bilmek için işaretleri iyi okumak lazım.

Tüm işaretler seçim sonrası dövizde bir artış olacağını gösteriyor. Bunun nedeni ise dolar kurunun enflasyon oranın altında artması. Yani öyle ya da böyle dolar enflasyon oranı kadar artmak zorunda. Yoksa Türk lirası gereksiz bir şekilde değerli olur ve bu da ithalatın yeniden patlamasına neden olur.

Merkez Bankası’nın son 2 ayda dolar kurunu kontrollü bir şekilde yükseltmesi ithalat ile ihracat dengesini sağladı. Yani cari açık kapanmaya başladı.

Bu dengeyi tutmak isteyen ekonomi yönetimi ithalattı patlatmamak için Türk lirasını zayıflatacaktır.

Bu da bazı ekonomistlerin dile getirdiği adil değer tartışmasını başlatacak.

Dolar için şu an adil değer yüzde 65 enflasyon karşısında 36 lira civarında olması gerekiyor.

Bu rakamı haziran ayındaki seçim sonrası gibi birkaç günde gelir miyiz?

Kesinlikle hayır!

Çünkü Merkez Bankası dolar yakmak pahasına da olsa Türk lirasını kontrollü bir şekilde değersizleştiriyor. Yani her ay düzenli olarak döviz artıyor. Bu rakam mutlaka enflasyonun altında kalıyor.

Bunu da yaparken enflasyonun yükselmemesi için.

Dolarda sert yükseliş enflasyonu azdıracaktır. Bu da yeniden para basma ve yeniden maaş ve iğneden ipliğe zam demek.

Bu nedenle dolar mayıs ayı gibi enflasyonun yüzde 70’in üzerine çıktığı ay 36 lira civarında bir rakama gelecek.

En önemli soru bunu başarabilirler mi?

Bence başaracaklar!

Çünkü Merkez Bankası faiz silahını güçlü bir şekilde seçim sonrası çekecek.

Mehmet Şimşek neden hep seçim sonrası yabancı gelecek diyor?

Yüksek faizden dolayı.

Peki dolar düşer mi?

66 milyar dolar eksisi olan bir Merkez Bankası’nın tek deri olacak o da yüksek faiz nedeniyle satılan dolarları almak olacak.

Tüm bunların aksaması ve doları kontrolden çıkması ancak tek bir gelişme ile olur:

O da Cumhurbaşkanı’nın Mehmet Şimşek ve ekibini göndermesi halinde.

Böyle bir olasılık var mı?

Bana göre yok ama burası Türkiye ve her an her şey olabilir.

İşaretleri iyi okuyun!