Remzi Özdemir büyük ihaneti açıkladı. Vatan hainliğinin delili kayıtlara geçti

Yeniçağ yazarı ve ekonomist Remzi Özdemir, İsrail’i protesto etmek için Gebze’de bulunan ABD firması P&G’ye yapılan silahlı baskın hakkında açıklamalarda bulundu.

“ABD firması olan P&G’ye ait fabrikasına girerek, fabrikadaki 7 kişiyi esir alan kişiler 1 sente bile ihtiyaç duyan Türkiye’ye büyük darbe vurdu” diyen Özdemir, 7 saattir 7 Türk işçiyi içeride rehin tutan kişilerin Türkiye’ye büyük ihanet ettiğini, yaşanan bu olayın yabancı yatırımcıyı Türkiye’den uzaklaştıracağını söyledi.

"YAŞANAN BU OLAY YABANCI YATIRIMLARIN ÖNÜNÜ KESECEKTİR"

Mehmet Şimşek ekonomi yönetimiyle yabancı yatırımcıları Türkiye’ye çekmeye çalıştığını hatırlatan Özdemir, “Mehmet Şimşek ve ekonomi yönetimi Türkiye’ye yabancı yatırımcı çekmek için 7 ayda yaklaşık 54 bin kilometre katetti. Peki ne oldu? ABD firması olan bir şirket silahlı kişiler tarafından basıldı. Bu haber Türkiye’de bazı kesimler tarafından İsrail ve batı düşmanlığı ile sevinçle karşılanırken, Türkiye’ye gelmesi beklenen yabancı yatırımların önünü kesecektir. Bu kafadaki bir ülkeye hangi sermaye güvenip gelir? Yine biz bize yeteriz, biz dünyanın en güçlü ülkesiyiz hayallerine mi sığınacağız? Ya da bir türlü gün yüzüne çıkmayan petrol ve doğalgaz hayalleri mi kuracağız. Bunlar olsa ne olur ki?” ifadelerini kullandı.

"AMERİKAN ŞİRKETİNİ BASARAK FİLİSTİN’İN HAKLI DAVASINA DESTEK Mİ VERDİK?"

İran ve Rusya üzerinden örnek veren Özdemir, “İran ve Rusya dünyanın en büyük rezervlerine sahip! İki yakaları bir araya gelebiliyor mu? Elbette Filistin halkının yaşadığı katliama sesiz kalamayız ama bunun yolu yabancı sermayenin fabrikasını basıp çalışanları rehin almak değil! Ne oldu şimdi? Amerikan şirketini basarak Filistin’in haklı davasına destek mi verdik?" İfadelerini kullandı.

"YABANCI SERMAYEYE BÖYLESİNE SALDIRMAK TÜRKİYE’YE PAHALIYA PATLAYACAKTIR"

Yaşanan bu olayın Türkiye’ye pahalıya patlayacağını söyleyen Özdemir, ”Türkiye’yi terörizmle anmak ve yabancı sermayeye böylesine saldırmak Türkiye’ye pahalıya patlayacaktır. Yabancı haber ajanslarının dünyaya servis ettiği görüntüleri gören yabancı sermaye Türkiye’ye nasıl gelecek? Elbette gelmeyecek! Türkiye aylardır popülist bir politika ile batı karşıtlığını körüklüyor. İç politikaya yönelik bunu yaparken bir yandan da ekonomi yönetimi ülke ülke dolaşıp sermaye bulmaya çalışıyor. Türkiye bugünkü bu terör saldırısı ile bir kez daha ekonomik yalnızlığa itildi. Kimse artık yabancıdan değil milyar dolarlık yatırımlar 1 dolarlık yatırım bile yapmaz!” ifadelerini kullandı.