Doları ve Euroyu bilen adam Remzi Özdemir kara haberi verdi. Fırtınanın tarihini açıkladı

TELE1’de Bilge Yurtdagülen’in sunduğu ‘Gerçek Gündem Gerçek Haber’ programına konuk olan ekonomist Remzi Özdemir’ enflasyon rakamlarını değerlendirdi.

Özdemir “Orta Vadeli Program’daki yüzde 30-34 tutturacaklarını iddia edecekler ve emekliye, asgari ücretliye yüzde 50’nin altında zam verecekler” ifadelerini kullandı.

Özdemir’in açıklaması şöyle:

“KABUS YILI”

TÜİK’i tebrik ediyorum öncelikle enflasyonla bu kadar başarılı mücadele ettiği için. Genelde Merkez Bankası enflasyonla mücadele eder ama biz de bu işi TÜİK’i rakamlarla oynayarak bu işi başarıyor. Türkiye’de iki enflasyon var; biri reel enflasyon, biri de kağıt üzerindeki enflasyon. Maalesef zamlar kağıt üzerindeki enflasyonla belirlenmeye başlandı. Hükümet geleceğe yönelik enflasyon beklentisiyle hareket etmeye başladı. En büyük tehlike bu.

Özellikle memur, işçi ve asgari ücretliler bunların hepsini zammını yılda bir kez geleceğe yönelik enflasyon beklentisiyle yapacağını açıkladı. 2024 bu milyonlar için kabus yılı olacak. Neden kabus yılı olacak? Yılbaşı bir zam alacaklar, enflasyon ne kadar artarsa artsın bir daha zam alamayacaksınız. Bugün açıklanan enflasyon yüzde 3.28. Çok önemli, hayatımızı etkileyecek.

Yıllıkta yüzde 70’e yakın bir enflasyon bekliyorduk. OVP’deki enflasyon hedefi olan yüzde 30 – 34 tutturacaklarını iddia edecekler ve buna göre emekliye, asgari ücretliye yüzde 50’nin altında zam verecekler. Biz aslında bu filmi 2001’deki büyük krizden sonra yaşamıştık. Yine AKP ve yine enflasyon hedeflemesi vardı. Enflasyon beklentisine göre zam yapılmıştı ve büyük bir kabus olmuştu.

TÜİK NE DEDİ ENAG NE DEDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayına ilişkin tüketici ve üretici fiyat endekslerini açıkladı.

TÜİK verilerine göre; tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Kasım ayında aylık bazda yüzde 3,28 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 61,36’dan yüzde 61,98 seviyesine yükseldi.

Öte yandan Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) verilerine göre ise Kasım ayında TÜFE aylık bazda yüzde 5,58 arttı, yıllık bazda artış ise yüzde 129,27 oldu.