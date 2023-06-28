Piyasaların 2 kurdu bayram sonrası dolar ve altının rotasını çizdi

Dolar, Euro ve altının önlenemez yükselişi sürüyor. Piyasanın iki kritik ismi İslam Memiş ve Selçuk Geçer'den peş peşe uyarılar geldi. Geçer doların gerçek değerini de açıkladı.
Haber3'te yer alan bilgilere göre, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerden Türk Lirası'na karşı üst üste acı rekorlar gelmeye devam ediyor.
Türk Lirası karşısında rekora doymayan ve bayram tatili nedeniyle bu hafta saedece 1,5 gün işlem gören piyasalarda rekorlar yine üst üste gelmişti. Piyasalar 3 Temmuz Pazartesi'ye kadar kapalı olacak.
Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 28,61 TL'yi, Gram altın da 1.640 TL'yi görerek Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklentilerin altında kalan politika faiz kararı sonrasında zirveye tutunan hem döviz hem de değerli metallerden Türk Lirası'na karşı üst üste acı rekorlar gelmeye devam ederken para ve değerli metaller piyasalarının iki uzman ismi ünlü analist Selçuk Geçer ve İslam Memiş bayram sonrası için piyasa tahminlerini açıkladı.
Kurban Bayramı sonrasını işaret ederek doların TL karşısında geleceği seviyeyi açıklayan ekonomist Selçuk Geçer, çarpıcı değerlendirmede bulundu.
Dolara kuru ile ilgili açıklamalarına bir yenisini ekleyen ekonomist Selçuk Geçer, tahminlerinde güncellemeye gitti. Selçuk Geçer, Kurban Bayramı sonrası doların 35-40 TL seviyelerine geleceğini belirtirken, Doların uzun süreden beri baskı altında tutulduğuna dikkat çeken ünlü ekonomist, aslında gerçek değerinin zaten bu seviyeler olduğunu vurguladı.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş TV100'deki köşe yazısında "Bu haberdeki hiçbir ifade, yatırım tavsiyesi değildir" uyarısında bulunarak piyasalara ilişkin beklentilerini açıkladı.
Memiş borsa için "5.582 puan seviyesinden kapanış yapan endeks, yeni girişler için fırsatlar vereceğini öngörüyorum. Bu yıl ki hedefimde ve stratejimde her hangi bir değişiklik yok." dedi.
Dün 25,23 liraya seviyesinden kapanış yapan dolar/TL kurunu işaret eden Memiş, "önce yatay sonra geri çekilmeleri takip edeceğim. Önemsediğim 24,00 ve 23,70 lira seviyeleri." ifadelerini kullandı.
Elinde dolar bulunduranlara seslenen Memiş, "tatil öncesi parite üzerinden Euro, Sterlin, altın ve gümüş alımı yapacaklar için güzel fırsatlar yakaladığını söyleyebilirim." dedi.
"Dolar mı, Euro mu?" sorusuna da yanıt veren Memiş, "Bende ki cevap Euro" dedi. Altın fiyatlarını da değerlendiren İslam Memiş ons altın için de "1.960 dolar seviyesini hedef olarak belirleyebilir ancak ordan tekrar satış gelebilir.
1.900-1.920 dolar aralığı sonrası, hızlıca 2.150 dolar seviyesini hedef alabilir. Ons tarafında son gezinmeler." ifadelerini kullandı.
Gram altının Dolar/TL kurunu takip ettiğini belirten İslam Memiş, gram altında alım seviyesi için de "Dolar/TL kurunda 24,00 veya 23,70 seviyeleri görülmeli" dedi.
Gümüş yatırımcılarına da seslenen İslam Memiş 22,43 dolar seviyesinden kapanış yapan ons gümüş de 22,00-23,60 dolar aralığını takip edeceğim. Kısa vadeli yükseliş isteği gösterebilir ancak tekrar satışla karşılaşabilir.
22’li seviyeleri artık göremeyebiliriz. Yükseliş trendinde 24-26-28 dolar olarak yol alan bir gümüş bekliyorum." dedi.
Kripto para piyasalarının en büyük dijital parası olan Bitcoin (BTC) tahminini de açıklayan İslam Memiş, "Yılın ilk yarısında 20-25 bin dolar aralığında baskılamışlardı. Kontrolü elden bırakmadan 30-35 bin dolar aralığına yerleşeceğini söyleyebilirim." dedi.