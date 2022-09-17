17 Eylül 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 22°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Doldu taştı: Karadeniz sahilinde palamut bereketi

Sakarya'da palamut bereketi yaşanıyor. Karadeniz sahilinden denize açılan balıkçılar, ağlarını palamutla doldurdu.

Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi - 10:40
Takip Et

Doldu taştı: Sakarya'nın Karadeniz sahilinde palamut bereketi

Doldu taştı: Karadeniz sahilinde palamut bereketi
+
Aa
-

Melenağzı Limanı'ndan ava çıkan balıkçılar, serdikleri ağları birkaç saat sonra çekti.

Kocaali açıklarında "uzatma" denilen ağları atan kaptanlardan Bülent Düzen (48), AA muhabirine, 35 yıldır balıkçılık yaptığını ve palamut sezonunun yaşandığını söyledi.

Düzen, balık avlamak için hazırlıkları yaptıktan sonra denize açıldıklarını, balığın yoğunluğuna göre denizde kalma sürelerinin değiştiğini belirterek, balığın "kısmet işi" olduğunu söyledi.

İğneada'dan Sinop'a kadar çok sayıda balıkçının Karadeniz'de avlandığını ifade eden Düzen, denizde tüm teknelerin birbirine saygı gösterdiğini, selamlaştığını kaydetti.

Düzen, "Denizden ne çıkacağını kimse bilemez. Sen sadece ağını kurup 2-2,5 saat beklersin." dedi.

Palamudun tane fiyatının 20 liraya kadar düştüğünü dile getiren Düzen, "Şu an vatandaş çok memnun. Bundan 15 gün önce iri palamudun tanesi 100 liraydı." diye konuştu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
1
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿Son ankette büyük değişiklik. Saray'ın her yerinde bu sonuçlar fısıldanıyor
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
2
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿İslam Memiş gram altının ne kadar olacağını açıkladı. Kritik uyarıyı yapıp tarih verdi
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
3
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten büyük fırtınanın gününü açıkladı. Amniiiiiin gücü ölçülemiyor, ölçek yetmiyor
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
4
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi personel alacak
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
5
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Ukrayna basını yazdı. Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin yıldızını istiyor
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
6
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Vahdettin hain mi değil mi? Atatürk ve Kuvayi Milliyeciler için idam fermanı çıkarmıştı. İngilizlere İstanbul'un anahtarını vermişti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
7
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Eski MHP il başkanından zehir zemberek sözler: Ülkücülük devam MHP'lilik bitti
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Hep gurbetçiler mi sıra bekleyecek. Bulgaristan'a dönüş çilesi
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Beşiktaş Divan Kurulu Başkanlık Seçimi başladı
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿Kimliğini çaldıran adam 23 yıldır kabusu yaşıyor
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
﻿İsrail, Şam Havalimanı’nı vurdu: 5 Suriyeli asker öldü 
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.