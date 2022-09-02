Gerçek palamut nasıl anlaşılır?

Palamut balığının en lezzetlisi Marmara ve Karadeniz’den gelir. Boca bulunan palamut Eylül ve Şubat aylarının sofralarının vazgeçilmezidir. Ancak taze olanı makbuldür. Peki taze palamut nasıl anlaşılır? İşte yanıtı

Palamut Balığı



Palamutun farklı türleri olmaz sadece boyutları değişir. 100-150 gramken mekik, yarım kiloyu aşınca palamut adını alır. 1 buçuk kiloyu geçince adı değişir; Torik ya da zindandelen olur.

Bazı kurnaz balıkçılar palamuta benzer tombik balığını müşterisine satar. Tombik daha ucuzdur.



Tombiğin gözleri çekik, üstünde çizgiler olur. (Çizgiler eski yazıyı anımsatır)

Kestiğinizde, suya bıraktığınızda ya da pişirirken kanı salınıyorsa balık palamut değil Tombiktir.

İki balık arasında ciddi lezzet farkı vardır. Tombik tatsız, tuzsuzdur.

Palamudun üzerin çizgili Tombiğin benekleri vardır.

İki balık arasındaki farkı öğrenmek için müşterilerinin palamutu mutlaka takoz kestirerek alması önerilir. Eti beyazsa palamut, eti siyahsa torik ya da tombiktir.

Tombik Balığı