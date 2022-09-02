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Gerçek palamut nasıl anlaşılır?

Av mevsimi başladı palamut tezgahlardaki yerini aldı. Peki taze palamut nasıl anlaşılır? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:33
Son Güncelleme: 2 Eylül 2022 Cuma - 13:34
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Taze palamut nasıl anlaşılır?

Gerçek palamut nasıl anlaşılır?
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Palamut balığının en lezzetlisi Marmara ve Karadeniz’den gelir. Boca bulunan palamut Eylül ve Şubat aylarının sofralarının vazgeçilmezidir. Ancak taze olanı makbuldür. Peki taze palamut nasıl anlaşılır? İşte yanıtı

 

Palamut Balığı

Palamutun farklı türleri olmaz sadece boyutları değişir. 100-150 gramken mekik, yarım kiloyu aşınca palamut adını alır. 1 buçuk kiloyu geçince adı değişir; Torik ya da zindandelen olur.

Bazı kurnaz balıkçılar palamuta benzer tombik balığını müşterisine satar. Tombik daha ucuzdur.

Tombiğin gözleri çekik, üstünde çizgiler olur. (Çizgiler eski yazıyı anımsatır)
Kestiğinizde, suya bıraktığınızda ya da pişirirken kanı salınıyorsa balık palamut değil Tombiktir.

İki balık arasında ciddi lezzet farkı vardır. Tombik tatsız, tuzsuzdur.

Palamudun üzerin çizgili Tombiğin benekleri vardır.

İki balık arasındaki farkı öğrenmek için müşterilerinin palamutu mutlaka takoz kestirerek alması önerilir. Eti beyazsa palamut, eti siyahsa torik ya da tombiktir.
Tombik Balığı

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Marko Paşa
2.09.2022 13:52
Herşeyimiz sahte bizim gibi gıdada bile sahtekarlık hile kandırmaca yapan ne derseniz deyin başka ülke varmı ?  
 
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