Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı: 3 bakan, Genelkurmay ve MİT Başkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 9 askerimizin şehit olduğunu, 4 askerimizin ise yaralandığını duyurdu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, şehit haberleri üzerine Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı yapılacağını duyurdu.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışma ofisinde yapılacak toplantıya Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katılacak.
Toplantı bugün saat 14.30'da düzenlenecek.
Altun, toplantıya ilişkin şu bilgileri paylaştı:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30’da İstanbul’daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.
Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."