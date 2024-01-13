CHP ve İYİ parti seçim programlarını iptal etti, AKP erteledi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde bulunan bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 6 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin de yaralandığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, acı haberler üzerine partisinin bugün Manisa'da yapılacak olan aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara’ya döndü.

CHP’de Merkez Yönetim Kurulu da (MYK) olağanüstü toplanma kararı aldı.

ÖZEL: GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulu’muzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağolsun" dedi.

İYİ PARTİ KAMP VE TOPLANTILARINI İPTAL ETTİ

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin hafta sonu Antalya’da gerçekleştirmeyi planladığı yerel seçim istişare kampının iptal edildiğini duyurdu.

Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Bu hafta sonu, 13-14 Ocak tarihlerinde Antalya’da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız, Şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener’in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Ruhları şad olsun"

AKP'NİN ADAY TANITIM TOPLANTILARI ERTELENDİ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sn Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" açıklamasında bulundu.