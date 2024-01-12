Spor dünyası şehitlerimize ağlıyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pence-Kilit operasyonu bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu beş askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB, yaşanan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 8 askerimizin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaşanan bu kahredici olayın ardından pek çok kulüp şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

GALATASARAY

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz”

FENERBAHÇE

“Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz”

BEŞİKTAŞ

“Milletimizin Başı Sağ Olsun Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz”

TRABZONSPOR

“Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz”

ADANA DEMİRSPOR

“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz”