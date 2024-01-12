Spor dünyası şehitlerimize ağlıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Spor dünyası şehitlerimize ağlıyor
Pençe-kilit operasyon bölgesinde yaşanan çatışma sonrası şehit olan askerlerimiz için spor dünyasından ard arda taziye mesajları geldi.

Milli Savunma Bakanlığı, Pence-Kilit operasyonu bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışma sonucu beş askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

MSB, yaşanan çatışmada 3'ü ağır olmak üzere 8 askerimizin ise yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Yaşanan bu kahredici olayın ardından pek çok kulüp şehitlerimiz için taziye mesajı yayınladı.

GALATASARAY
“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyoruz”

FENERBAHÇE
“Milletimizin başı sağ olsun. Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz”

BEŞİKTAŞ
“Milletimizin Başı Sağ Olsun Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde hain teröristlerle çıkan çatışmada beş askerimizin şehit düştüğünü, sekiz askerimizin de yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız, şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve aziz milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz”

TRABZONSPOR
“Irak’ın Kuzeyi’nde yürütülen operasyonda; hain terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralı askerlerimize acil şifalar dileriz”

ADANA DEMİRSPOR
“Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, aileleri, yakınları ve milletimize başsağlığı, yaralanan askerlerimize acil şifalar dileriz”

Güncelleme: 
İlgili Haberler
TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı
Hain terör saldırısı sonucu 5 askerimiz şehit oldu. Siyasilerden şehitlerimiz için taziye mesajı
Son dakika... 5 askerimiz şehit oldu. Gece yarısı kahreden haber
Şehit Astsubay Bahadır Canbulat’a Erdek’te son veda
Şehit Astsubay Bahadır Canbulat’a Erdek’te son veda
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu
Astsubay Hasan Bozkurt'u şehit eden sanığa istenen ceza belli oldu
Son Haberler
TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı Spor
TFF'den şehitlerimiz anısına saygı duruşu kararı
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı. ‘sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.’ Gündem
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden uyarı. ‘sosyal medyadaki manipülatif paylaşımlarına itibar etmeyiniz.’
Acı haber Manisa'dan geldi. Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı Gündem
Acı haber Manisa'dan geldi. Üç gün önce taşındıkları evden iki kız kardeşin cansız bedenleri çıktı
İngiliz devleri birbirine girdi. Konu Jean-Clair Todibo Spor
İngiliz devleri birbirine girdi. Konu Jean-Clair Todibo
Özgür Özel programını iptal etti. CHP MYK 13 Ocak'ta olağanüstü toplanacak Gündem
Özgür Özel programını iptal etti. CHP MYK 13 Ocak'ta olağanüstü toplanacak
CHP'li Mahir Başarır PM toplantısında çıkan adaylık tartışması hakkında konuştu Gündem
CHP'li Mahir Başarır PM toplantısında çıkan adaylık tartışması hakkında konuştu