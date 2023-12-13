Domates gribi

Kaynak: Haber Merkezi
Domates gribi
Domates gribine aman dikkat o belirtiler varsa doktora gidin…

Covid salgını tam anlamıyla sona ermeden bu kez domates giribi korkuttu.
Enfeksiyon mayıs ayında Hindistan'ın güneybatısındaki Kerala’da ortaya çıkmıştı. Uzmanlar hastalığın sivrisinek kaynaklı bir enfeksiyonun etkisi olup olmadığını araştırıyorlar.

"Domates gribi" olarak bilinen hastalık, adını oluşturduğu kırmızı kabarcıklardan alıyor.
Maymun çiçeği virüsünün belirtilerine benziyor, şimdiye kadar beş yaşın altındaki çocukları etkiledi. Mayıs ayından bu yana beş yaşın altındaki 82 çocuğa domates gribi teşhisi kondu.

İŞTE BELİRTİLERİ

Hastalık tükürük, mukus, dışkı ve kabarcıklardan gelen sıvı yoluyla bulaşıyor. Bu nedenle, etkilenenler kendilerini izole etmeli ve kaşınmamalı...
Çoğu hasta ayrıca yüksek ateş ve yoğun eklem ağrısından yakınıyor.
Belirtileri arasında yorgunluk, halsizlik ve ishal bulunuyor. Doktorlar bunun 'çok bulaşıcı' olduğunu söylüyorlar ve mevcut salgın kontrol altına alınmazsa yetişkin nüfusa bulaşabileceğinden endişe ediyorlar. Domates gribinin kesin nedeni tam olarak henüz bilinmiyor. Ancak bilim insanları hastalığın 5 yaş altındaki çocuklarda görünmesi nedeniyle anaokulları ve kreşlerde çok dikkat edilmesi gerektiğini savunuyor.

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