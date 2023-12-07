Onlar Gribin düşmanları

Herkesin yılda bir ya da iki kez yakalandığı grip tam bir baş belası. Ancak gribin de düşmanları var. İşte onlar…

KAYNAK: Haber Merkezi
Onlar Gribin düşmanları

YOĞURT:
Her gün mutlaka 2-3 su bardağı süt veya yoğurt tüketmeliyiz. Böylece alacağınız bol miktarda kalsiyum, kemik ve kas gelişimi sağlığını pozitif etkiler; dolaşımı hızlandırır, su dengesini sağlar, ödemi engeller. Tansiyonu ayarlar.

KİVİ:
Lif açısından zengin olan kivi, sindirimin düzenli ve yeterli ölçüde çalışmasını sağar. Mide gazı, kabızlık ve gaz problemi yaşamamızı da önler. İçerdiği yüksek miktarda antioksidan; bağışıklık sisteminin oluşması ve korunmasında etkilidir.

MUZ:
Kilo aldırır diye boş yere korktuğumuz ‘toksin savar’… Potasyum yoğunluğu yüksek olan muz, vücudun sıvı dengesini sağlamakta çok etkili bir meyvedir. Su dengesini sağladığı için, tansiyonu kontrol altına almamızda da yardımcıdır. Özellikle yoğun grip döneminde metabolizmamıza destek olur…

LİMON:
Bakteri ve virüslerle savaşan ekşi savaşçı… Dört mevsim tüketilen turunçgil çeşidi olan limon, yaz kış soframızın vazgeçilmezi olmalıdır. Yoğun C vitamini içerdiği için, bağışıklık sistemimizi güçlü tutar. Yiyecekler içinde bulunan demir mineralinin vücuda alınmasını kolaylaştırır, demir eksikliği anemisinden korur. A vitamini ve folik asit içerir. Hücre yenilenmesine yardımcı olur.

ROKA:
Kış mevsiminin baş tacı… Çok düşük, neredeyse sıfır kalori olan roka, yoğun miktarda antioksidan ve antikanserojen madde içeriyor. Bu maddeler sağlığımızı korur ve geliştirir. Roka, A, C ve B2 vitamini dediğimiz riboflovin açısından son derece zengin. A vitamini, güçlü ve doğal antioksidan işlev görür.

SU:
Her zaman ve her yerde işe yarar. Her gün ve sürekli olarak bol miktarda su için. Böylece dolaşım sisteminiz açılır, vücudunuza zarar veren yabancı madde, virüs ve kötü bakterilerin atılmasını kolaylaşır. Ödem oluşumu engellenir.

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