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Domuz damı yöntemi nedir? Depremde domuz damı yöntemini kimler nerede kullanır?

Kahramanmaraş ve çevre 10 ilde yaşanan deprem felaketinde madenciler de arama kurtarma çalışmalarında aktif rol alıyor. Madencilerin domuz damı yöntemi kullanarak deprem enkazlarında ilerlemelerini sağlıyor. Peki, domuz damı yöntemi nedir? Depremde domuz damı yöntemini kimler nerede kullanır?

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 15:16
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Domuz damı yöntemi nedir? Depremde domuz damı yöntemini kimler nerede kullanır?

Domuz damı yöntemi nedir? Depremde domuz damı yöntemini kimler nerede kullanır?
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Kahramanmaraş ve çevre illerde madenciler arama kurtarma çalışmalarında domuz damı yöntemiyle enkazlarda ilerliyor. Madencilerin domuz damı yöntemi merak ediliyor. Peki, domuz damı yöntemi nedir? Depremde domuz damı yöntemini kimler nerede kullanır?

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Adıyaman'da, enkazın 8 metre derinliğine girerek genç kızı sağ çıkaran Zonguldaklı madenciler, ocaklarda tavan göçüklerini önledikleri sistemle enkaz altında rahatlıkla ilerleyebiliyor.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) İş Güvenliği ve Eğitim Daire Başkanlığına bağlı olarak 1938'de kurulan Merkez Tahlisiye İstasyonu, kurtarma, ocak yangını, enkaza girme ve gazla mücadele konularındaki uzmanlığı sayesinde her bir madencinin "kurtarıcı" olmasına katkı sağlıyor.

Kömür üretimi süresince yaşadığı büyük maden kazalarındaki acı deneyimleriyle göçük açma, ahşap tahkimat yapımı ve dar kesitte çalışma üstünlüğü gibi becerilere sahip madenciler, yerin metrelerce altında edindikleri tecrübeyle kurtarma çalışmalarında başarılı oluyor.

DOMUZ DAMI YÖNTEMİ NEDİR?

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.

"Domuz damı" yöntemi güvenli yaşam koridoru oluşturuyor. Domuz damı sisteminde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.

Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.

Depremin etkilediği illerde çok sayıda kişiye sağ ulaşan madenciler, bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.

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