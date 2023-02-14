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Depremde en çok paylaşılan fotoğraf bu oldu. Bakan herkes kimlerin yaptığını anında çözdü

Deprem bölgesinden Zonguldak Kömürspor'un enkaza dair paylaştığı bir fotoğraf sosyal medyada beğeni topladı. Depremde en çok paylaşılan fotoğraflardan biri oldu.

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 10:09
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Depremde en çok paylaşılan fotoğrafı bu oldu. Zonguldak Kömürspor paylaştı

Depremde en çok paylaşılan fotoğraf bu oldu. Bakan herkes kimlerin yaptığını anında çözdü
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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük deprem meydana geldi. Büyük felaketten Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Adana, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Malatya etkilendi. Şu ana kadar son açıklanan verilere göre 31 bini aşkın vatandaş hayatını kaybetti, 80 bini aşkında vatandaş yaralandı.

Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine yardımlar yağmaya devam ediyor. AFAD, Mehmetçik, İHH, Kızılay, UMKE gibi ekiplerin yanı sıra Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) da deprem bölgesinde canla başla çalışıyor.

TTK, teknikleriyle oluşturduğu çukurlar ve koridorlarla enkaza dönen binalar arasında vatandaşları kurtarmak için saniyelerle yarışıyor.

Zonguldak’tan gelen madenciler de enkaz çalışmaları sırasında olağanüstü bir performans sergiledi.

Zonguldak Kömürspor’un sosyal medya hesabından paylaştığı enkaza ait bir görüntü ise görenleri derinden etkiledi. Görüntüde madencilerin domuz damı yöntemini kullanıldığı görülüyor.

Paylaşımda, “Kimsenin giremeyeceği yerlere giriyorlar çünkü onlar kimsenin giremeyeceği yerlerde çalışıyorlar.” deniliyor.

DOMUZ DAMI YÖNTEMİ NEDİR?

17 Ağustos ve 12 Kasım 1999 depremlerinde 103 kişiyi yığınların altından sağ çıkartmayı başaran kömür işçileri, yerin metrelerce altındaki ocaklarda uyguladıkları tavan kısmının çökmesini engelleyen "domuz damı" denilen tahkimat sistemini enkazlarda da kullanıyor.

"Domuz damı" yöntemi güvenli yaşam koridoru oluşturuyor. Domuz damı sisteminde uygun boyutlarda kesilen ahşap malzeme tavan kısmına sıkıştırılıp enkazın göçmesi engellenerek yaşam koridoru oluşturuluyor.

Madenciler kendi güvenlikleri açısından da önemli olan tahkimat sistemi sayesinde, binaların derinliklerine oluşturdukları galerilerden ilerleyebiliyor.

Depremin etkilediği illerde çok sayıda kişiye sağ ulaşan madenciler, bölgedeki çalışmasını sürdürüyor.

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