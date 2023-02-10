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AKP'li Yayman, depremde 11 yakınını kaybetti: Keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde ailesinden 11 kişiyi kaybetti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yayman, Fox TV canlı yayında da özeleştiri yaparak "Keşke gerekli tedbirleri alsaydık, keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık” dedi. 

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 16:57
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AKP'li Yayman: Keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık

AKP'li Yayman, depremde 11 yakınını kaybetti: Keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık
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Depremin ardından 4. gün. Ölü sayısı 18 bini geçti.

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, depremin ilk günü bağlandığı CNN Türk yayınında, ailesinin göçük altında olduğunu söylemişti. Depremin beşinci gününde Twitter hesabından açıklama yapan Yayman "Çiçek kokulu ablamı, sırdaşım abimi, kıymetli yengemi, değerli eniştemi, Emine halamı, yeğenlerim Bestami, Mehmet, Merve, Zehra'yı, dayımın eşi kızları dahil 11 yakınımı kaybettim. Acımızı, milletimizin acısını paylaşarak hafifletiyoruz. Bu büyük acıyı ancak büyük kardeşlikle aşarız" ifadelerini kullandı.

FOX TV'YE BAĞLANDI

Fox TV canlı yayınında konuyla ilgili açıklama yapan Yayman “Ölülerimiz var. Tam 11 yakınımı defnettim. Çok sevdiğim ağabeyimi, yengemi defnettim. Allah verdi, Allah aldı diyoruz. Mukadderat diyoruz. Ne yapalım kardeşim, sen söyle onu yapalım. Keşke gerekli tedbirleri alsaydık, keşke evlerimizi daha sağlam yapsaydık.” ifadelerini kullandı.

DEPREMDEN YÜREK SIZLATAN FOTOĞRAFLAR

 

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