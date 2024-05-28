Domuzları besleyen sürücü o anları cep telefonuyla kaydetti

Eyüpsultan'da aç kalan anne domuz ve yavruları, yiyecek bulmak amacıyla çevre yoluna indi. Olay, dün Kemerburgaz Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Yol kenarında yiyecek arayan domuzları fark eden bir sürücü, aracını kenara çekip yanında bulunan ekmekleri domuzlara verdi. Bu sırada başka bir sürücü, cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti.

Görüntülerde, aç kalan domuzların çevre yolunda yiyecek ararken bir sürücünün onlara ekmek verdiği ve domuzların iştahla ekmekleri yediği görülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler, kısa sürede geniş bir kitleye ulaşarak ilgi topladı.