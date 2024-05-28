Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı

Kaynak: İHA
Köylüler bitkin düşen gebe ineği 3 kilometre boyunca taşıdı

Afyonkarahisar'da kaybolan gebe bir inek, demir varilden yapılan sedye ile yaklaşık 3 kilometre taşınarak kurtarıldı.

Köy sakinlerinden Nuri Demircan'a ait yaklaşık 100 bin TL değerindeki gebe inek, otlatılmak için çıkarıldığı arazide kayboldu. İneğin kaybolması üzerine köy muhtarı Adem Sargın, köylülerle birlikte arama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 4 saat süren yoğun bir arama sonrasında, gebe inek dağlık alanda yorgunluktan bitkin bir halde bulundu. Köy sakinleri, hemen bir plan yaparak ineği kurtarmak için seferber oldular. Demir bir varili keserek sedye haline getiren köylüler, sedyenin 4 köşesine delikler açtılar ve buraya takacakları sopalar ve ip yardımıyla inek sedye üzerine taşındı.

Yaklaşık 3 kilometrelik zorlu bir yolculuktan sonra, köye ulaşan gebe inek köylülerin özverili çabaları sayesinde kurtarıldı. Bu kahramanlık dolu olay, köylüler tarafından cep telefonlarıyla kayıt altına alınıp sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

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