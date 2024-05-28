Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı

Kaynak: İHA
Sokak köpeklerinden kaçan maymun ağaca sığındı

Antalya’nın Aksu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir maymun, ağaca çıkarak çaresizce kurtarılmayı bekledi. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler tarafından kurtarılan maymun, gerekli kontroller için koruma altına alındı.

Antalya’nın Aksu ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan bir maymunun çaresiz bekleyişi izleyenleri duygulandırdı. Olay, öğle saatlerinde Aksu ilçesinin Kumköy Mahallesi’nde meydana geldi. Henüz sahibi bulunamayan maymun, sokakta dolaşırken bir grup köpeğin saldırısına uğradı. Panikleyen maymun, köpeklerden kaçıp bir ağaca tırmanarak güvenli bir yere sığındı.

Durumu fark eden mahalle sakinleri, hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar Antalya Şube Müdürlüğüne haber verdi. Kısa süre içinde olay yerine gelen ekipler, maymunu bulunduğu ağaçtan dikkatlice indirerek kurtardı. Ekipler, maymunu gerekli sağlık kontrollerinden geçirmek üzere koruma altına aldı.

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