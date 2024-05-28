Yangın sonrası yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz anları

Bursa Hamitler Kent Çöplüğü'nde çıkan yangın, mahallede büyük bir paniğe yol açtı. Olay yerine hızla itfaiye ekipleri sevk edilirken, mahalle sakinleri yangını çaresizce yangının söndürülmesini izledi. Bazı vatandaşlar ise olayı ve son durumu daha iyi görebilmek için araçlarının tavanına çıktı.

Yangın sırasında en dikkat çekici anlardan biri, dumanların arasında yavrularını arayan anne köpeğin çaresiz arayışı oldu. Anne köpeğin dumanların arasında koşturup yavrularını bulmaya çalışması, izleyenlerin yüreklerini burktu. Köpeğin bu çaresiz hali duygusal bir etki bıraktı.