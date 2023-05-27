Dortmund şampiyonluğu kaptırdı. Mainz ile yenişemedi

Almanya Ligi Bundesliga'nın 34. haftasında Borussia Dortmund, Mainz'i ağırladı. Signal Iduna Park adeta tıklım tıklım doluydu. Fakat Mainz, bu atmosferden etkilenmedi ve ilk yarıda Olsen 15. dakikada golü buldu. Haller'in 19. dakikada penaltı kaçırması Mainz'i daha da ateşledi ve ve Onisiwo'nun 24. dakikada attığı goller ile adeta Sarı- Siyahlılar şoka uğradı.

HEGAMONYAYA SON VEREMEDİ

İkinci yarıda 69. dakikada Raphaël Guerreiro ve 90+6'da Süle'nin golü 1 puanı getirse de Bayern Münih Köln'ü mağlup ettiğinden dolayı averajla şampiyonluğunu ilan etti ve Dortmund, 12 yıllık hegamonyaya yine son veremedi