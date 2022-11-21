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Dövüş filmlerinin ünlü oyuncusu Bruce Lee'nin ölüm nedenini belli oldu. Yıllarca yanlış biliniyordu gerçek ortaya çıktı

Yıllar sonra Bruce Lee'nin ölümü hakkında yeni bir iddia ortaya çıktı. Doktorlar Bruce Lee'nin ölüm nedeninin çok su içmesi olduğunu iddia etmesi dikkat çekti.

Haber Giriş: 21 Kasım 2022 Pazartesi - 16:48
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Dövüş filmlerinin ünlü oyuncusu Bruce Lee'nin ölüm nedenini belli oldu: Su içmek. Hiponatremi nedir?

Dövüş filmlerinin ünlü oyuncusu Bruce Lee'nin ölüm nedenini belli oldu. Yıllarca yanlış biliniyordu gerçek ortaya çıktı
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Hong Kong'dayken 1973 yılında 32 yaşında ölen Bruce Lee'nin ölümü hayranlarını üzmüştü. Oldukça popüler olan aktörün filmlerindeki başarılı dövüş sahneleri ilgi çekiyordu. Dövüş sahnelerini başarıyla tamamlayan Bruce Lee'nin çok sağlıklı olduğu düşünülüyordu. Ani ölümü tüm dünyada şok etkisi yaratmıştı. O sırada yapılan bir otopsi, Bruce'un beyin şişmesinden öldüğünü gösterdi ve doktorlar onu ağrı kesici almakla suçladı.

Zamansız ölümü, Çinli gangsterler tarafından öldürüldüğü, kıskanç bir sevgili tarafından zehirlendiği veya bir lanetin kurbanı olduğu söylentilerini ateşledi. Başka bir teori, sıcak çarpmasından öldüğü idi. Şimdi araştırmacılar, Bruce'un muhtemelen hiponatremiden öldüğüne karar vermek için kanıtları gözden geçirdiler.

VÜCUTTAKİ HÜCRELERİN ŞİŞMESİNE NEDEN OLUYOR

Clinical Kidney Journal'da “Başka bir deyişle, Bruce Lee'yi böbreğin fazla su atamamasının öldürdüğünü öne sürüyoruz” şeklinde yazması dikkat çekti.
Hiponatremi, vücudunuzun sıvı dengesi için ihtiyaç duyduğu kandaki sodyum seviyesinin anormal derecede düşük olduğu anlamına gelir. Bir dengesizlik, beyindekiler de dâhil olmak üzere vücuttaki hücrelerin şişmesine neden olduğu vurgulandı.

ALIŞKANLIKLARI ÖLÜME NEDEN OLDU

Çalışma, Bruce'un hiponatremi için çok sayıda risk faktörüne sahip olduğunu iddia ediyor; bunlar arasında yüksek miktarda sıvı içiyor olması, susuzluğu artıran esrar kullanması, ayrıca reçeteli ilaçlar ve alkol kullanımı gibi böbreklerin yeteneğini azaltan diğer faktörler bulunuyor.

Karısı Linda, Bruce'un ölümüne kadar sıvı bazlı bir havuç ve elma suyu diyeti uyguladığını açıkladı.

"Bu, aşırı su alımı, Lee'nin ölümünün zaman çizelgesine uygun olarak, idrardaki su atılımıyla eşleşmezse, hiponatremiye, beyin ödemine (beyin şişmesi) ve saatler içinde ölüme yol açabilir."

Araştırmacılar, su içmenin 'çok sıradan bir aktivite' olduğu halde ölümcül etkileri olabileceği hakkında uyarılarda bulunuyor.

HİPONATREMİ NEDİR?

Hiponatremi, sıvı fazlalığı veya sodyum azlığı (örneğin kusma ve diyare sebebiyle),veya su alımının atılımından daha fazla oranda olmasıdır. Hiponatremi, sıvı fazlalığı veya sodyum azlığı (örneğin kusma ve diyare sebebiyle),veya su alımının atılımından daha fazla oranda olmasıdır.

HİPONATREMİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Mide bulantısı

Bilinç bulanıklığı

Sinirlilik

Zayıflık

Baş ağrısı

Yorgunluk

Kusma

Şiddetli belirtiler;

Aşırı aktif refleksler

Nöbetler

Bilinç kaybı

Koma

En ağır vakalarda ölü

HİPONATREMİ NASIL ÖNLENİR?

Su ve elektrolit seviyenizi mümkün olduğunca dengeli tutun.

Sporcuysanız, egzersiz esnasında doğru miktarda su içmeye çalışın.

Gün boyunca susuz kalmamaya özen gösterin.

Sıcak hava, ishal, hamilelik, emzirme, ateş gibi durumlarda sıvı alımınızı arttırın

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