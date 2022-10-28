Avusturya'da bulunmuştu. 400 yıllık mumya bebeğin ölüm nedeni belli oldu

Almanya'daki Münih-Bogenhausen Akademi Kliniği'nde araştırmalar yapan Andreas Nerlich, Yukarı Avusturya eyaletindeki bir kalenin yakınında, mahzende bulunan ahşap tabutu incelemişti. Mahzendeki sabit hava akışı ve sıcaklığın yanı sıra cesedin kilolu olmasının, çocuğun mumyalaşmasını sağladığını açıkladı.

“Radyokarbon tarihleme yöntemi” ve mezarlıkla ilgili bulguları inceleyen araştırmacılar, çocuğun yaklaşık 400 yıl önce gömüldüğünü keşfetti.

10-18 aylıkken öldüğü düşünülen bebeğin cesedindeki ipek sargılarından, 1625-1626'da doğduğu, Starhemberg Ailesi'nden Reichard Wilhemd olabileceği ifade edildi.

Bilgisayarlı tomografiyle yapılan incelemelerde çocuğun erkek olduğunu belirtildi.

Kaburga kemiklerine yapılan taramada “raşitizm”le ortaya çıkan “raşidik teşbih” tespit edildi. Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliği sebebiyle kemiklerin yumuşaması ve zayıflamasına denilmektedir.

Bebeğin akciğerleri de iltihaplıydı. Bebeğin, zatürreden ölmüş olma ihtimalini doğurdu.

Nerlich, aristokrat bir ailenin mensubu olan bebeğin kendi kendine mumyalaştığı ve bilimsel araştırmaya elverişli olduğu vakaların çok nadir olduğunu belirtti.

Araştırmacı aristokrat ailelerin bebeklerinin yaşam koşullarının gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.