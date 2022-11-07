Drogba’dan Müslüman olduğu haberlerine ilişkin açıklama

Fildişi Sahilli dünya yıldızı Didier Drogba’nın müslüman olduğuna dair sosyal medyadan paylaşılan fotoğraflar gündem oldu. Bir dönem Galatasaray forması da giyen ve Birleşmiş Milletler tarafından 2007 yılında "İyi Niyet Elçisi" seçilen Drogba’nın, bu akşam sosyal medyada dua ederken çekilmiş fotoğrafları sonrası; "Drogba İslam’ı seçti", "Drogba Müslüman oldu" paylaşımları yapıldı.

﻿Didier Drogba Müslüman oldu

Hızla yayılan paylaşımların ardından yıldız futbolcu Twitter hesabından yazı paylaşarak konuya açıklık getirdi.

44 yaşındaki yıldız, "Bu hikaye viral oluyor. Ama ben din değiştirmedim. Bu sadece benim köyümde ziyaret ettiğim Müslüman kardeşlerime saygı duruşumdu. Bir birliktelik anı. Herkese kucak dolusu sevgiler ve selamlar" ifadelerini kullandı.

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