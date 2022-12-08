DSÖ: 2021'de sıtma ölümleri Kovid-19'a rağmen sabit kaldı

DSÖ'nün yayımladığı Dünya Sıtma Raporu'na göre, 2021'de ülkeler, sıtmayı önlemek ve bu hastalıkla ilgili test ile tedavi sürecinde yaşanabilecek aksamalara karşı etkili mücadele verdi.

Dünya genelinde 2021'de sıtmadan 619 bin civarında kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilirken, salgının başladığı 2020'de bu sayı 625 bin olarak kaydedildi. 2019'da ise sıtma kaynaklı 568 bin can kaybı meydana geldi.

Sıtma vakaları 2020-2021 yıllarında artmaya devam ederken, yaşanan artış, 2019-2020 yıllarındaki rakamlara göre daha yavaş oldu.

Küresel olarak 2021'de sıtma vakaları 247 milyona ulaşırken, vaka sayısı 2020'de 245 milyon ve 2019'de ise 232 milyon olarak kayıtlara geçti.

Raporda görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Kovid-19'un çıktığı ilk yılda (2020) sıtma vakaları ve ölümlerinde artış yaşandı. Sıtmadan etkilenen ülkeler, pandeminin sıtma ile mücadeleye karşı oluşturabileceği aksamalara karşı mücadelelerini iki katına çıkardı." diye açıkladı.

Çok sayıda sorunla karşılaşmalarına rağmen, umutlu olmak için çok sebepleri olduğuna işaret eden Ghebreyesus, "Müdahaleyi güçlendirerek, riskleri anlayıp hafifleterek, direnç oluşturarak ve araştırmaları hızlandırarak, sıtmasız bir gelecek hayal etmek için her türlü sebep var." değerlendirmesinde bulundu.

2021'de sıtma vakalarının yüzde 95'i, ölümlerinin ise yüzde 96'sı Afrika'da görüldü.

DSÖ Afrika Direktörü Matshidiso Moeti, "Afrika, ilerlemelere rağmen, bu ölümcül hastalıktan en çok etkilenen kıta. Sıtmayı yenmemiz için yeni araçlara ve bunları uygulamaya geçirecek fonlara acil ihtiyaç var." diye konuştu.

Sıtma hastalığından korunmak için kullanılan böcek öldürücü cibinlik, sıtmanın endemik olduğu ülkelerde temel kontrol aracı olurken, 2020'de ülkeler bu cibinlikleri geçmiş yıllara oranla daha fazla dağıttı.

Dünyada 2021’de 128 milyon böcek öldürücü cibinlik dağıtılırken, bu sayı salgın öncesinde daha fazlaydı.

Benin, Eritre, Endonezya, Nijerya, Solomon Adaları, Tayland, Uganda ve Vanuatu gibi ülkeler, stoklardaki böcek öldürücü cibinliklerinin yüzde 60'ından azını dağıtırken, Botswana, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Haiti, Hindistan, Pakistan ve Sierra Leone hiç dağıtmadı.

Sıtma ile mücadeleye 2021'de 3,5 milyar dolarlık finansman ayrılırken, geçmiş yıllara rağmen artan bu miktarın, sıtmayı dünya çapında yenme yolunda ilerlemek için gereken tahmini 7,3 milyar doların altında kaldığı belirtiliyor.

AA