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Korona virüs yeniden mi artıyor? Covid Çin’de yeniden mi yayılıyor?

Koronavirüs salgınının başladığı Çin’de Covid vakaları artmaya başladı. Çin’i sıkı tedbirler almaya iten Koronavirüs vaka sayıları dün 24 saatte rekor kırarak Korona’da ilk ölüm gerçekleşti. Peki, Korona virüs yeniden mi artıyor? Covid Çin’de yeniden mi yayılıyor?

Haber Giriş: 27 Kasım 2022 Pazar - 13:12
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Korona virüs yeniden mi artıyor? Covid Çin’de yeniden mi yayılıyor?

Korona virüs yeniden mi artıyor? Covid Çin’de yeniden mi yayılıyor?
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Çin’de Koronavirüs yeniden hortlamış durumda Koronaya bağlı vaka sayılarında artış var. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı Çin’de 2019’dan bu yana Koronavirüs vaka sayıları rekor artış gösterdi. Peki, Korona virüs yeniden mi artıyor? Covid Çin’de yeniden mi yayılıyor?

Covid-19’un dünyada görüldüğü ilk yer olan Çin’de, aradan geçen 3 yıla rağmen virüs yeniden hortladı. ‘Sıfır vaka’ politikasının uygulandığı ülkede, günlük vaka sayısı, salgının ilk tespit edildiği Aralık 2019’dan bu yana rekor kırdı. Dün son 24 saatte 35 bin 183 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı art arda üçüncü gün rekor seviyeye çıktı. Ülkede koronavirüse bağlı olarak 6 ay sonra ilk ölüm de gerçekleşti.

KORONAVİRÜS VAKA SAYISI HIZLA ARTIYOR

Başkent Pekin de dahil ülkenin önde gelen şehirlerindeki yeni vakalar yetkilileri endişelendiriyor. Çin’in güneydeki ticaret merkezlerinden 19 milyon nüfuslu Guangdong ise ülkede en çok yeni vakanın tespit edildiği yer.

Ülkedeki ‘sıfır vaka’ politikası milyonlarca kişinin hayatını kurtarsa da bu göründüğü kadar sevimli bir uygulama değil. Hayatı neredeyse durma noktasına getiren kısıtlama tedbirleri nedeniyle, halk artık isyan ediyor. Tedbirlerin sıkılaştırıldığı bölgelerde, okul ve iş yerleri kapalı.

ÇİN’DE KORONAVİRÜS VAKA SAYILARI NEDEN ARTIYOR?

‘Sıfır vaka’ politikası ve halkı çileden çıkaran önlemlere karşılık, Çin’de neden hâlâ rekor Koronavirüs vaka görüldüğü tartışma konusu. Bunun birkaç sebebi ise şu şekilde:

1-YAYGIN TEST: Ülkede yoğun ve yaygın olarak yapılmaya devam eden kitlesel testler nedeniyle, semptomlu-semptomsuz her vaka kayıt altına alınıyor.

2-YETERSİZ AŞILAMA: Çin’de özellikle risk grubundaki kişilerin aşılanma oranı oldukça düşük. Ülkede 80 yaş ve üstü kişilerin yalnızca yarısı aşı oldu. Aşılananların ise sadece yüzde 20’si hatırlatma dozu aldı. 60-69 yaş grubunun ise yüzde 60’dan azı tam aşılı.

3-AŞILAR ETKİSİZ: Çin’de yaygın kullanılan Sinovac ve Sinopharm aşılarının, dünyada baskın tür olan Omikron varyantına karşı etkinliklerinin düşük olduğu biliniyor. ABD ve diğer Batılı devletler, etkinliği yüksek mRNA bazlı aşıları Çin’e sunmuş olsalar da, bu aşılar Çin’de yaygın olarak kullanılmıyor.

4- ‘BAŞARISIZLIĞI ÖRTÜYOR’: Bir iddiaya göre Çin, dünya ekonomisinde yaşanan durgunluk, tedarik zincirindeki aksaklıklar ve enerji krizi gibi nedenlerle aldığı siparişleri yerine getiremediği için, koronavirüs tedbirlerini bahane gösteriyor.

DSÖ: BU TEDBİRLER ARTIK İŞE YARAMAZ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) bile karantina tedbirlerinin, diğer türlere çok daha bulaşıcı olan ‘Omikron’ varyantı karşısında etkisiz olduğunu duyurdu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom “Virüs mutasyona uğruyor. Bizim de buna karşılık tedbirleri değiştirmemiz çok önemli” açıklamasında bulundu.

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