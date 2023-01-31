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DSÖ: Koronavirüs salgını bitmedi

Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs pandeminin sona ermediğini, kamu sağlığına yönelik tehdidin devam ettiğini duyurdu.

Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı - 13:39
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DSÖ: Koronavirüs salgını sürüyor

DSÖ: Koronavirüs salgını bitmedi
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Bağımsız değerlendirme komitesinin kararında, "Covid-19 pandemisinin yol açtığı kamu sağlığı acil durumunun devam ettiği" belirtildi. Covid-19'un hala tehlikeli bir bulaşıcı hastalık olduğunun altı çizildi. Son haftalarda kaydedilen büyük can kayıplarına dikkat çekilen açıklamada, pandeminin kamu sağlığı ve sağlık sistemlerine büyük zarar verme potansiyelinin sürdüğüne vurgu yapıldı.

Resmi istatistiklere göre 3 yılda 674 milyon kişiye bulaşan virüs sebebiyle yaklaşık 6 milyon 760 bin kişi öldü. Dünya Sağlık örgütü yetkilileri özellikle Çin'de son iki ayda 73 bin kişinin Covid-19 sebebiyle hayatını kaybettiğine dikkat çekiyor.

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