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Koronadan sonra en fazla ölüme neden olan hastalık belli oldu

Korona virüsten sonra en fazla ölüme neden olan hastalık tüberküloz (verem) olarak açıklandı.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 15:46
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Koronadan sonra en fazla ölüme neden olan hastalık belli oldu

Koronadan sonra en fazla ölüme neden olan hastalık belli oldu
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AA’nın haberine göre; Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 2021'de Covid-19'un ardından dünyada en fazla ölüme neden olan bulaşıcı hastalık olarak kayıtlara geçen tüberküloz (verem) nedeniyle 1,6 milyon kişi hayatını kaybettiğini açıkladı.

Tüberküloz, hava yoluyla bulaşan, başta akciğerler olmak üzere kemik, deri, göz gibi tüm doku ve organları tutabilen bulaşıcı bir hastalık olduğu bildirildi.

Her ne kadar yapılan bilimsel çalışmalar sayesinde tedavisi mümkün olsa da tüberküloz, dünyada her yıl ciddi oranda can almaya devam ediyor.

Dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tüberküloz basili ile enfekte olurken bunların yüzde 5-10'unda aktif hastalık gelişiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) tahminlerine göre, 2021'de 1,2 milyonu çocuk olmak üzere 10,6 milyon kişi tüberküloza yakalandı ve 1,6 milyon kişi yaşamını yitirdi.

Verem, 2021'de dünyada bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanan ölüm sebepleri arasında Kovid-19'dan sonra ikinci sırada yer aldı.

ÖLÜMLERİN YÜZDE 80'DEN FAZLASI DÜŞÜK VE ORTA GELİRLİ ÜLKELERDE

Yetersiz beslenen kişiler, tüberküloza karşı 3 kat daha fazla risk altında bulunuyor. 2021'deki vakaların yaklaşık 2,2 milyonunun yetersiz beslenme kaynaklı olduğu tahmin ediliyor.

Hastalık nedeniyle ölümlerin yüzde 80'den fazlası, düşük ve orta gelirli ülkelerde gözleniyor. 

VAKALARIN ÜÇTE İKİSİNDEN FAZLASI GÜNEY ASYA VE AFRİKA'DA

Dünyanın her bölgesinde görülse de 2021'de tüberkülozun en sık rastlandığı bölgelerin başında Güney Asya geliyor. DSÖ'nün raporuna göre, 2021'deki vakaların yüzde 46'sı Güney Asya'da, yüzde 23'ü de Afrika'da görüldü.

DSÖ'nün raporunda, 2020'de dünya genelindeki tüberküloz vakalarının üçte ikisinin Hindistan, Endonezya, Çin, Filipinler, Pakistan, Nijerya, Bangladeş ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden oluşan 8 ülkede görüldüğüne işaret edildi.

TÜRKİYE'DE TÜM TANI VE TEDAVİ SÜREÇLERİ ÜCRETSİZ

İlaçların düzenli kullanılması halinde tedavi edilebilen tüberküloza yönelik tanı ve tedavi hizmetleri, Türkiye'de tüm sağlık kuruluşları tarafından ücretsiz sunuluyor.
Tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan tüm ilaçlar da Sağlık Bakanlığınca temin edilip yurttaşlara ulaştırılıyor.

DÜNYADA TÜBERLÜKOZ İLE MÜCADELE

DSÖ'nün 1993'te tüberkülozu "küresel acil durum" ilan etmesinin ardından dünyada hastalıkla mücadele konusunda adımlar atılmaya başlandı.

Birleşmiş Milletler (BM), veremle küresel mücadele amacıyla sürdürülebilir kalkınma hedeflerinden birini "2030'a kadar tüberküloz hastalığını sona erdirmek" olarak belirledi. DSÖ ise Küresel Tüberkülozu Bitirme (End TB) Stratejisi çerçevesinde "DSÖ Avrupa Bölgesi Tüberküloz Eylem Planı 2023-2030"u uygulamaya koydu.

Bu eylem planıyla Türkiye'nin de içinde bulunduğu DSÖ Avrupa Bölgesi'nde 2015 verileri temel alınarak tüberküloz sıklığının yüzde 80, tüberküloz ölümlerinin ise yüzde 90 oranında azaltılması hedefleniyor.

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