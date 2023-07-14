DSÖ'den korkutan rapor: Türkiye ilk sırada

Dünya Sağlık Örgütü çağımızın salgını obezitenin tedirgin edici boyutlara ulaştığını açıkladı. İşte, detaylar…

DSÖ'den korkutan rapor: Türkiye ilk sırada

Yayınlanan raporda, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında listenin ilk sırasında Türkiye'nin yer aldığı belirtildi. Nüfusun yüzde 66.8'inin fazla kilolu olduğu ifade edildi. Dünya Sağlık Örgütü ( DSÖ ), obezitenin 53 ülkenin dahil olduğu Avrupa bölgesinde "salgın boyutuna" ulaştığını açıkladı.

"OBEZİTE AVRUPA'DA ARTIK SALGIN BOYUTUNA ULAŞTI"

DSÖ'nün Avrupa Direktörü Hans Kluge, obezitenin Avrupa'da artık salgın boyutuna ulaştığını ve durumun giderek daha vahim hale geldiğini belirtti. Kluge, "sağlığa yatırım yaparak ve uygun çevre koşulları oluşturarak" bu durumu tersine çevirebileceklerini söyledi. DSÖ'nün önerdiği önlemler arasında vergilerin şekerli içeceklerde artırılması, sağlıklı gıdadaysa azaltılması, çocuklara sağlıksız gıda satışının sınırlanması yer alıyor.

YILDA 1,2 MİLYON İNSANIN ÖLÜMÜNE YOL AÇIYOR

Dsö'nün yayınladığı raporda, obezitenin bölgede son 50 yılda yüzde 138 arttığı ve Avrupa'da yılda 1,2 milyon ölüme yol açtığı bildirildi. Avrupa'nın Amerika'dan sonra obezitenin en yaygın olduğu bölge olduğu belirtilen raporda, Avrupa'daki yetişkinlerin yüzde 59'u ve okul çağındaki çocukların üçte birinin fazla kilolu veya obez olduğu vurgulandı. Obezitenin yılda en az 200 kanser vakası dışında kalp hastalığı ve tip 2 diyabet gibi hastalıklara yol açtığı hatırlatıldı.

TÜRKİYE'DE YETİŞKİNLERİN YÜZDE 66,8'İ FAZLA KİLOLU

Rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i fazla kilolu, obez olarak nitelendirilenlerin oranı ise yüzde 32,1.

TÜRKİYE'Yİ MALTA VE İSRAİL TAKİP EDİYOR

Türkiye'nin ardından, yetişkinlerde fazla kiloluların oranının en yüksek olduğu ülkeler sırasıyla Malta, İsrail ve İngiltere oldu. Sözcü'nün haberine göre fazla kilo sorununun en az görüldüğü ülkeler ise yüzde 45 ile Tacikistan, yüzde 48 ile Özbekistan ve Kırgızistan.

PANDEMİ, OBEZİTEYİ DAHA DA ARTIRDI

Raporda, obezitenin yaygınlaşmasında Covid-19 pandemisinin de önemli rolü olduğuna dikkat çekildi. Uzmanlar pandeminin yol açtığı hareketsiz yaşam ve sağlıksız beslenme alışkanlıklarının kilo artışını hızlandırdığını, Avrupa'da giderek dijitalleşen yaşam tarzının da sorunu daha da ciddi hale getirdiğini vurguluyor.

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