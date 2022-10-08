İşte dünyanın en fazla intihar oranına sahip kıtası. DSÖ açıkladı

AA’nın haberine göre; DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, dünya genelindeki intihar oranlarına yer verildiği görüldü.

Açıklamaya göre, Afrika, dünyada en fazla intihar oranına sahip kıta olduğu vurgulandı.

Dünya genelinde her 100 bin kişide ortalama 9 kişinin intihar ettiği bilgisi paylaşılırken, bu oranın Afrika'da 11 kişiye yükseldiğine ve dünya ortalamasının üstünde olduğunun altı çizildi.

Açıklamada, Afrika'da her 500 bin kişiye bir psikiyatrist düştüğü ve bunun da DSÖ'nün tavsiyesinden 100 kat daha az olduğu bildirildi.