DSP kendi binasına Kılıçdaroğlu afişini asıldı

Seçime Cumhur İttifakı'yla anlaşıp AKP listelerinden girerek katılan DSP Samsun İl Başkanlığı Cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkladı. Partinin il başkanlığı binasına da Kılıçdaroğlu'nun dev posteri asıldı.

DSP kendi binasına Kılıçdaroğlu afişini asıldı

Seçime Cumhur İttifakı'yla anlaşıp AKP listelerinden girerek katılan Demokratik Sol Parti'de (DSP) 'Samsun' şoku yaşanıyor. Partinin Samsun İl Başkanlığı’ndan Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması geldi.

DSP Samsun İl Başkanlığı binasına da Kılıçdaroğlu’nun afişi asıldı.

Parti binası önünde açıklamalarda bulunan DSP Samsun İl Başkanı Devrim İpekdal, “Demokratik Sol Parti Samsun İl Başkanlığı olarak biz Millet İttifakı’nı destekliyoruz” ifadelerini kullandı.

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DSP UŞAK İL BAŞKANLIĞI’NA DA DESTEK AFİŞİ ASILMIŞTI

DSP Uşak İl Başkanlığı da dün parti binasına astığı, “1985 ruhu için, Cumhuriyet için, parlamenter sistem için, Türkiye’nin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, umutlarımız için, 1985 ruhu taşıyan gerçek demokratik solcular Millet İttifakı’yla yan yana, omuz omuza parlamenter sistem için Millet İttifakı’na, ‘Evet’ diyoruz” afişiyle Millet İttifakı’nı desteklediklerini duyurmuştu.

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