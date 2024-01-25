Dubai şirketinin Denizli temsilcisiyim deyip onlarca kişiden milyonlar topladılar. Tak, suç duyurusu geldi takibe alındılar

Denizli’nin Pamukkale ilçesi Çamlık Mahallesi'nde 2022 yılının başında Ertuğrul S. (39) tarafından 'dijital finans' dalında hizmet verdiği iddia edilen bir şirket kuruldu.

Çevresindeki kişilere kendini dünyaca ünlü iş insanı olarak tanıtıp, güven sağlayan Ertuğrul S., bir süre sonra Dubai merkezli ünlü bir finans şirketinin Denizli temsilciliğini yaptığını iddia ederek yüksek kar vaadiyle yatırım yapmayı düşünen kişilere yatırım çağrısında bulundu.

AVRUPA ÜLKELERİNDEKİ KİŞİLERİ DOLANDIRDI

Ertuğrul S., başta Fransa, Belçika ve İsviçre gibi ülkelerde yaşayan gurbetçiler olmak üzere çok sayıda kişiden 20 bin Euro ile 300 bin Euro arasında para aldı.

YATIRIMCILAR SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Dolandırılan kişilerin iddiasına göre Ertuğrul S., yatırımcılara yatırdıkları paranın üzerinden aylık yüzde 15, yıllık ise ana paranın 5 katı kar payı yatırma vaadinde bulundu. Ayrıca her bir yatırımcı getirene de yüzde 10 ek ödeme sözü verdi. Aradan epey bir zaman geçinde para yatıran kişiler, kar paylarını alamayınca dolandırıldıklarını fark edip, Ertuğrul S. ile onunla birlikte hareket ettikleri iddia edilen Hicabi P. (29) ve Tolga D. (26) hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunmaya başladı.

"YAŞANAN BU OLAY İKİNCİ SEÇİL ERZAN VAKASI"

Dolandırılan kişilerden bazılarının avukatlığını yapan Gizem Üğür, yaşanan bu olayın ikinci 'Seçil Erzan' vakası olarak değerlendirilmesi gerektiğini Seçil Erzan olayından tek farkının ise dolandırılan kişilerin ünlü olmaması olduğunu söyledi.

"DOLANDIRICILIK SİSTEMİ 'PONZİ SİSTEMİ' GİBİ İŞLİYOR"

Avukat Üğür, yaptıkları araştırmada şüphelilerin, lüks yaşam tarzlarıyla çevrelerini etkileyerek şirkete para yatırmaya ikna ettiklerini belirterek, "Dolandırıcılık sistemi 'Ponzi Sistemi' gibi işliyor. Piramitsel dolandırıcılığın bir türüdür” ifadelerini kullandı.

ALDIKLARI PARADAN YATIRIMCILARA BİRKAÇ AY DAĞITIP ORTADAN KAYBOLDULAR

Üğür, Şüphelilerin önce akrabalarından şirkete yatırım yapmalarını istediklerini, bir verip, üç alacaklarını ya da aylık yüzde 15 kar vereceklerini söylediklerini, ardından da çevrelerine bu karları birkaç ay dağıttıklarını söyledi.

Üğür, Etraftan yatırımcıların para aldıklarını gören insanların da yatırım yapma kararı aldıklarını Müvekkillerinin de bu şekilde dolandırıldığını söyledi.

"LÜKS AÇILIŞLARLA İNSANLARIN GÖZÜNÜ BOYAMIŞLAR"

Üğür, “Yatırılan paraya aylık yüzde 15, yıllık da çarpı 5 katı iade edeceklerini vadetmişler. Lüks hayatlar, lüks açılışlarla da insanların gözünü boyamışlar. Yaptığımız araştırmada 20 bin euro ile 300 bin euro arasında yatarım yapanlar var. Çoğunluğu Avrupa'da yaşayan gurbetçiler ve yabancılardan oluşan 750 kişi parasını bu şirkete ve kişiye göndermiş” ifadelerini kullandı.

"PARAYI YATIRMAMAK İÇİN TÜRKİYE'DEKİ ENFLASYONU BAHANE ETMİŞ"

İsviçre'de yaşayan ve 120 bin Euro'sunun dolandırıldığını söyleyen Celine Geiser yaptığı açıklamada Yatırımımın sonuna geldiğinde paramı geri almak için Ertuğrul S. ile iletişime geçtiğinii Ertuğrul S.’nin kendisine Covid-19 nedeniyle ve fonları bloke eden paranın durumu ile ilgili sorunlar olduğunu söylediğini belirtti. Geiser, “Her aramada bana Türkiye'deki enflasyondan tutun da ofis sitesinin güncellenmesine kadar başka birçok bahane uydurup, beklemem gerektiğini söyledi" ifadelerini kullandı.

"PARA YATIRMAMAK İÇİN COVİD-19 NEDENİYLE TÜRKİYE HESAPLARI BLOKE ETTİ DEMİŞLER"

Fransa'da yaşayan ve 50 bin euro dolandırılan Jeremy Petit isimli kişi ise yaptığı açıklamada, Ertuğrul S.'yi 2012 yılından beri tanıdığını, Ertuğrul S’nin kafesinin önüne çok büyük bir lüks araçla geldiğini Bu sebeple ona nasıl lüks araçlar satın aldığını sorduğunu söyledi.

Petit, Ertuğrul S.’nin 'Sen de alabilirsin' deyip, yatırımdan bahsettiğini bunun üzerine kendisinin parayı gönderip, yatırım yaptığını belirtti. Petit yaptığı yatırım sonrası para alamadığını belirterek,

“Kendisi her görüşmemizde vaatlerin yerine getirileceğini Covid19 pandemisi nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin paraları bloke ettiğini ve bu durumun kendilerinden kaynaklanmadığını söyledi. En son enflasyon nedeniyle devletin, euro hesaplarına el koyduğunu, bu nedenle elleri kolları bağlı olduğunu söyledi. Devlet izin verir vermez paraları yatıracaklarını söyledi" ifadelerini kullandı.