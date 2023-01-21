Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek bir açıklama daha

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamaya Fenerbahçe Kulübünün gösterdiği tepkiyle ilgili "Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar. Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün yeni üyelerinin Galatasaray Lisesi'nde beratlarını aldıkları törenden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

- PFDK'nin vermiş olduğu haksız kararlar hakkında bir açıklamada bulundum. Bu sadece Galatasaray Kulübüne yapılan haksızlıklarla ilgili değil, genelde Kulüpler Birliği Vakfındaki arkadaşların birçoğunun PFDK'nin kararlarıyla ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyorlar. Biz de bunu dile getirdik.

- Özellikle Galatasaray için yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediği ve bunun son bulması için bir açıklamaya ihtiyaç oldu.

- Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar ve yakışmayacak, seviyesi tartışılacak bir şekilde.

- Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum.

- Biz yaptığımız açıklamalarda, duruşumuzla her zaman futbolda herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için de o açıklamayı zaruri gördük.

- Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Bunun için de futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Nitekim ilgili kulübe, geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik.

- Bugün de taraftarımızla beraber yine sahadayız. Onlara da PFDK tarafından büyük bir haksızlık yapıldı.

- Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor. Bugün sahada gereken cevabı ilgililere vereceğiz.

- Bir deyiş vardır, 'yel kayadan toz alır'. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız, Türk futbolunun en önemli kurumuyuz. Artık masada, sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım.

- Başkan Vekilim Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Hitabet tarzını da gördünüz. Bana yapılan hitabet tarzını da görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz. İnmeyiz. Galatasaray'ın duruşu böyle bir duruş değil.