21 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek bir açıklama daha

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek bir açıklama daha

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe'ye yönelik sert bir açıklama daha yaptı ve "Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum" dedi.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 13:05
Takip Et

Düelloda söz sırası Galatasaray'da

Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye zehir zemberek bir açıklama daha
+
Aa
-

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yaptığı açıklamaya Fenerbahçe Kulübünün gösterdiği tepkiyle ilgili "Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar. Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum." dedi.

Sarı kırmızılı kulübün yeni üyelerinin Galatasaray Lisesi'nde beratlarını aldıkları törenden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özbek, şu ifadeleri kullandı:

- PFDK'nin vermiş olduğu haksız kararlar hakkında bir açıklamada bulundum. Bu sadece Galatasaray Kulübüne yapılan haksızlıklarla ilgili değil, genelde Kulüpler Birliği Vakfındaki arkadaşların birçoğunun PFDK'nin kararlarıyla ilgili itirazları var. Haksızlıkları onlar da dile getiriyorlar. Biz de bunu dile getirdik. 

- Özellikle Galatasaray için yapılan haksızlıkların ardı arkasının kesilmediği ve bunun son bulması için bir açıklamaya ihtiyaç oldu.

- Yaptığımız açıklamada PFDK'nin adaleti sağlaması gereken bir kurum olduğunu vurguladık ama bazı kulüpler bunu kendi üzerlerine aldılar ve yakışmayacak, seviyesi tartışılacak bir şekilde. 

- Özellikle Galatasaray Sportif AŞ'deki başkan vekilime hitabet tarzlarını kınıyorum. Türk sporunda bu tip seviyesizliklere ihtiyacımız olmadığını düşünüyorum. 

- Biz yaptığımız açıklamalarda, duruşumuzla her zaman futbolda herkes için adaleti isteyen bir kulübüz. Onun için de o açıklamayı zaruri gördük. 

- Futbolun sahada oynanması gerektiğini defalarca söylüyoruz. Bunun için de futbolu sahada oynamaya devam edeceğiz. Nitekim ilgili kulübe, geçen hafta yaptığımız maçta gereken cevabı vermiştik. 

- Bugün de taraftarımızla beraber yine sahadayız. Onlara da PFDK tarafından büyük bir haksızlık yapıldı. 

- Galatasaray'ın büyük taraftarı herkese korku veriyor. Bugün sahada gereken cevabı ilgililere vereceğiz. 

- Bir deyiş vardır, 'yel kayadan toz alır'. Biz de kaya gibi Türk futbolunda varız, Türk futbolunun en önemli kurumuyuz. Artık masada, sahada adaletin gelmesi lazım. Artık üslubumuza dikkat etmemiz lazım. Artık sevgi iklimini Türk futboluna getirmemiz lazım.

- Başkan Vekilim Erden Timur'a yapılan açıklamayı gördünüz. Hitabet tarzını da gördünüz. Bana yapılan hitabet tarzını da görüyorsunuz. Biz hiçbir zaman bu seviyeye inmeyeceğiz. İnmeyiz. Galatasaray'ın duruşu böyle bir duruş değil. 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

F. Kerim
21.01.2023 13:45
Cin con başkanı saçma sapan ötmüş gene....👎 Çok da fifi... 🤣  
 
MURAT ÇELİK
21.01.2023 13:38
Sen gelene kadar Türk futbolunda seviye vardı, seninle birlikte bu seviye yerlerde.  
 
Serhat
21.01.2023 13:32
Fetö işbirlikçisi gs ve yöneticileri her türlü pisliği yapıyor sonra onlar yapmamış gibi ortaya çıkıyor. Tuhaf bir durum...  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
1
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿Mehmet Metiner’den Binali Yıldırım’ın oğluna kavga çıkaracak sözler. Fotoğrafa AKP’den tek bir isim tepki gösterdi
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
2
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿İslam Memiş’ten uçuşa geçen altın için flaş uyarı
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
3
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Kovulan muhabirden Akit'e FETÖ suçlaması: Kaç milyon aldığınızı iyi biliyorum
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
4
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Emine Erdoğan’a jest yapan şirkete Bursa’da milyonluk ihale
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
5
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ülkü Ocakları'ndan üstü kapalı tehdit. Kılıçdaroğlu'nun mersin ziyareti öncesi...
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
6
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Ünlü astrolog Sedat Peker gibi konuştu. Seçimde 14 Mayıs'tan önce olacakları açıklandı
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
7
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Zelenskiy'den 'Putin öldü' iddiası
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿Felçli kadın alevlerden kaçamadı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿İçişleri Bakanlığı: Eren Abluka Sonbahar Kış-23 Operasyonu başlatıldı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
﻿Denizli'deki Türkan Saylan gösterisi büyük ilgi topladı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.