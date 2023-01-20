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Dursun Özbek'ten olay sözler: PFDK Başkanı sırtında Fenerbahçe forması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) kararlarına sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 21:46
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PFDK Başkanı sırtında Fenerbahçe forması

Dursun Özbek'ten olay sözler: PFDK Başkanı sırtında Fenerbahçe forması
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Dursun Özbek, AA'ya yaptığı açıklamada, PFDK'nin Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile oynadıkları maçtan sonra aleyhlerine verdiği kararların hakkaniyetten uzak olduğunu savunarak, "PFDK sezon başından beri saçma sapan, adaletsiz, orantısız kararlar veriyor.

Bu son karar ne kadar art niyetli olduklarını net bir şekilde gösterdi.

PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." diye konuştu.


 

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