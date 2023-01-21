Küfür edenlere sahip çıkan başkanı açıkladı. Futbolun sırlarını bilen adam Gürel Yurttaş yazdı

Aslında sadece Dursun Özbek değil bunu yapan.

Hemen hemen tüm başkan ve yöneticiler yapıyor.

Kendi taraftarlarına şirin gözükmek adına spora daha doğrusu hayata yakışmayan bazı davranışlara ya da söylemlere destek çıkar gibi görünüyorlar.

Onun için diyorum işte Türk futbolunda başkan ve yönetici sorunu var diye.

Bu da etkiliyor kalabalıkları. İmam cemaat meselesi yani.

Bakın şu son örneğe.

Başkan Dursun Özbek'in verdiği demece.

Galatasaray'ın Hatayspor maçında toplu halde küfürlü tezahürata verilen cezanın ardından diyor bunları:

- Fenerbahçe maçında tüm stat koro halinde bize sinkaflı tezahürat yaptı. Orada çıkan cezaya bakın. Hatayspor maçından sonra bize verilen cezaya bakın. Oradaki gözlemci kafasını başka yere çevirip, kulaklarını da tıkadı demek ki. Ayıptır, ayıp. 40 bloğa yasak demek, yaklaşık 25 bin Galatasaray taraftarı demek.

- Galatasaray'dan, onun büyük taraftarının gücünden çekiniyor, korkuyorlar. Şunu kimse unutmasın, bugüne kadar Galatasaray taraftarının sesini kesecek herhangi bir güç olmadı, bundan sonra da olamaz.

Neden diyor bunları. PFDK'nın şu kararı yüzünden:

"GALATASARAY A.Ş. ’nin, 13.01.2023 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan BATI TRİBÜN 102, 103, 124, 401, 402, 428, DOĞU TRİBÜN 110, 111, 112, 113, 115, 210, 413, 414, 415, 416, GÜNEY TRİBÜN 117, 118, 119, 120, 121, 217, 422, 423, KUZEY TRİBÜN 104, 105, 106, 107, 108, 109, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 406, 407, 408, 409 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine."

Peki PFDK, Fenerbahçe'ye Galatasaray maçından sonra ceza vermemiş mi?

Vermiş.

Onun TFF sitesindeki açıklaması da aynen şöyle:

"FENERBAHÇE A.Ş. ’nin, 08.01.2023 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig müsabakasında, taraftarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 112.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 52/3. maddesi uyarınca saha olaylarına karışan taraftarların bulunduğu FENERIUM ALT AVIS G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada FENERBAHÇE A.Ş.’nin, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY TRİBÜNÜ D, E, L, M, SPOR TOTO TRİBÜNÜ D, E, MARATON ÜST TRİBÜNÜ G ve H bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine."

Peki Özbek bunu bilmiyor mu? Biliyor.

O zaman niye bu açıklamayı yapıyor?

Bir de diyor ki;

"Biz, yarın tüm taraftarlarımızla kenetlenmiş bir şekilde Ali Sami Yen'de olacağız ve daha gür bir sesle takımımız için bağıracağız. Karşımızdaki bu ahlaksız ittifakı da yıkacağız."

Ahlaksız ittifak! Ne demek bu? Kimdir bu ittifaktakiler? Bunu da açık açık söyleseydi bari. Yani birileri el ele vermiş, "Aman Galatasaray şampiyon olmasın. Aman önünü keselim. Taraftarından da çok korkuyoruz. Seslerini keselim" demiş!

Hayal gücünün bu kadar geniş olmasına ne denir bilmem. Ama küfürbazları yüreklendirmeye, onlara karşı çıkmaya ne denir iyi bilirim.

Ondan sonra ne oluyor. Fenerbahçe de ona zehir zemberek bir açıklamayla karşılık veriyor.

Hadi bakalım, buyurun burdan yakın! Yarın öbür gün iki takımın taraftarı karşı karşıya gelince neler olacağını siz hesaplayın!

Onun için diyorum ki; Türk futbolunda her şeyden önce başkan ve yönetici sorunu var. Ufacık bir kıvılcıma sırf kendilerini kendi taraftarları gözünde yüceltmek, yarın alınabilecek bir başarısız sonuç karşısında kurtarmak için ellerinde benzin bidonuyla koşuyorlar.

Bir başkanın küfre karşı çıkması, "Durun ne yapıyorsunuz" demesi gerekirken, "Bizim taraftarımız ahlaklı olmalı" diye çıkış yapması beklenirken yapılan açıklamaya bakın.

Yıllar önce Beşiktaşlı taraftarlar sürekli Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'e küfür ediyordu.

Yine böyle bir maç sırasında büyük başkan rahmetli Süleyman Seba, yerinden kalktı, gitti o küfür eden taraftarların tam ortasına oturdu. Küfre engel oldu.

Ve tarihe geçen şu sözü söyledi:

"Beşiktaş, şampiyon olsun, maç kazansın, kupa kaldırsın diye tutulmaz. Beşiktaşlılık bir değerler manzumesidir. Dürüstlüktür. Ahlaklı olmaktır. İyi insan olmaktır."

Bu Fenerbahçe için de geçerlidir, Galatasaray için de aslında.

Bunu rahmetli başkan Özhan Canaydın'da görmedik mi?

Şimdi şu geldiğimiz hale bakın. Koro halinde küfür edenler, küfür edenlere sahip çıkan başkan ve yöneticiler.

Kulüpleri nasıl batırdıklarının hesabını vermek yerine böyle kendilerini kurtarmak istemeler.

Bence küfür edenlere bir maça gelmeme cezası az bile. Ömür boyu giremesinler holiganlar, küfürbazlar.

Temizlik oradan başlamalı futbolda. Belki o zaman başkanlar da bu yollara sapmazlar!