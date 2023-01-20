Torrent davasında yeni gelişme: Galatasaray açıkladı

A Spor'a canlı olarak bağlanan ve Levent Tüzemen'e konuşan Öztürk, "Böyle bir şey yok. Biz 4 yardımcısı ile beraber dava açtık. Dava devam ediyor. Belki bu dava 1.5-2 yıl daha sürebilir. Kaybedilmiş bir dava yok. Biz zaten bu tür şeyleri KAP'ta açıklıyoruz." dedi.

FIFA'YA ŞİKAYET ETMİŞTİ

Galatasaray'ın geçen yıl 1.5 yıllık sözleşme imzaladığı Torrent, 20 maçın ardından görevinden ayrılmıştı. Fatih Terim sonrası geçen sezon göreve gelen İspanyol teknik adam, görevine son verilmesinin ardından alacakları için sarı-kırmızılıları FIFA'ya şikayet etmişti.