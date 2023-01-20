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Fenerbahçe'den zehir gibi Galatasaray açıklaması: Tehditleri ciddiye almıyoruz

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında başlayan demeç gerginliği giderek büyüyor. Dursun Özbek'in açıklamalarına Fenerbahçe'den çok sert yanıt geldi.

Haber Giriş: 20 Ocak 2023 Cuma - 23:18
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Fenerbahçe'den Dursun Özbek'e çok sert cevap

Fenerbahçe'den zehir gibi Galatasaray açıklaması: Tehditleri ciddiye almıyoruz
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Fenerbahçe, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e resmi internet sitesinden cevap verdi.

İşte kulüpten yapılan açıklama;
"Bugün, Anadolu Ajansı kaynaklı olarak gündeme yansıyan açıklamaya yanıtımızdır:
Türk futboluna "ofsaytımsı" derecesinde acınası ve bir takımın nasıl kayrıldığının kanıtı olan bir tanımın dahil olmasına vesile olan kulüp tarafından bugün akşam saatlerinde yapılan son açıklamayı şaşırmaksızın takip ettik.
Hatayspor ile oynadıkları maçta ceza alan tribün blokları için Kulübümüzü hadsizce hedef alan bu açıklamanın ve zaman zaman 'kulüplerinin önüne geçen' Sportif A.Ş. Başkanvekili olan şahsın, sezon başından itibaren yaptığı açıklamaların "ana odağı" Fenerbahçe, "ana hedefi" ise Fenerbahçe üzerinden oluşturdukları gündem ile gerek TFF, gerek hakemler üzerinde baskı yaratarak hak etmediklerini elde etmektir!

Sezon başından itibaren Fenerbahçe odaklı iftiralarla gündemi meşgul eden, planlı programlı şekilde Kulübümüzü hedef alan ve bu hedef doğrultusunda "bu ligi bitirtmeyiz" tehditleri savuranları ciddiye almadığımızı açıklıyor;
Yıllardır futbolu bu yaklaşımlarıyla ve algı manipülasyonlarıyla tahakküm altına aldıkları ortada olan bu zihniyete karşı Türkiye Futbol Federasyonu'nu ve tüm sorumluları göreve davet ediyoruz."
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, PFDK'nın kendilerine verdiği ceza için konuşurken, "PFDK Başkanı'nın cüppesini giyip adaletli kararlar almasını beklerken, o sırtında Fenerbahçe formasıyla kararlar almaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

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Vatandaş
20.01.2023 23:43
Aliş siz yapılan şikeye uluslararası mahkemelerde suçsuz iseniz itiraz edin. Ondan sonra konuşabilirsin. Şike gerçektir.  
 
Galatasaray Lisesi mezunu Şule
20.01.2023 23:37
Çanakkale'de tüm lise öğrencilerinin şehit düştüğü takımın adıdır Galatasaray. Tevfik Fikrettir, Mustafa Kemal Atatürktür... 2 yıl boyunca tek mezun verememiş lisedir Galatasaray.  
 
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