Düğün günü kıyamete döndü: 93 ölü, 100 yaralı. Faciadan kurtulanlar o anları anlattı

Irak’ın Musul kentinde bir düğün salonunda yaşanan olayda, yaklaşık 800 kişinin bulunduğu düğün salonunda havai fişekler atıldı. Tavana doğru atılan havai fişekler tavanı tutuşturdu. Kısa süre içinde büyüyen yangın düğün salonuna yayıldı. Yaklaşık 800 kişinin bulunduğu salonda 93 kişi hayatını kaybetti 100 kişi de yaralandı.

Düğün gününü yas gününe çeviren faciadan sağ kurtulanlar ise yangının çıkma anını ve yaşadıklarını anlattı.

“KENDİMİZİ ZOR DIŞARI ATTIK”

Gazete Oksijen'de yer alan habere göre, yangından sağ kurtulanlardan Amir Abdu, düğüne biraz geç geldiklerini ve içeriye girdikten sonra kapıya yakın bir yere oturduklarını söyledi. Abdu, "Biz salona girdikten kısa bir süre sonra havai fişeklerini getirdiler. Havai fişeği yakar yakmaz tavana fırladı, tavan aniden alev aldı ve tüm salon yandı. Kendimizi dışarı zor attık, etraftaki herkes yaralandı. Ben yaralanmadım ama eşim yaralandı. Çoluk çocuk herkes yaralandı" dedi.

“BİR ANDA SALONU ALEVLER SARDI”

Yaşadığı facia anını anlatan Sleva Hamokan da halaydan sonra gelin ve damadın dans edecekleri sırada havai fişeklerin patlatıldığını ve kıvılcımların önce perdeleri tutuşturduğunu ve bir anda salonu alevlerin sardığını söyledi.

“KAPIYI ZORLA KIRDIK VE ÇIKTIK”

Ölümün kıyısından döndüklerini dile getiren Hamokan, yaşadığı dehşet anlarını "Her yer alev aldı, kapıdan çıkamadık, içeride mahsur kaldık. Kapıyı zorla kırdık ve çıktık. Yaralıları ve cesetleri çıkaramadık. Gelen ambulanslardan biri de kaza yaptı" diyerek anlattı.

Olaya tanıklık eden Lüey Bünyamin de düğünde bir anda salonun her bir tarafını alevlerin sardığını, itfaiye, sivil savunma, istihbarat, polis ve askerin olay yerine geldiğini ifade etti.

“CESETLERİ ÇIKARAMADIK”

Akrabalarından yaralananların olduğunu dile getiren Bünyamin, çok büyük bir facia yaşadıklarını, ambulansların gelmediğini ve cesetleri çıkaramadıklarını söyledi. Bünyamin, yangında iki yakın akrabasının öldüğünü ve birçok kişinin durumuyla ilgili henüz bilgi alamadıklarını belirtti.

“ÇOCUĞUMUZU ZOR KURTARDIK”

Olayda 66 yaşındaki kayınvalidesini kaybeden Adra Tamır, yangın sırasında salonda olduklarını ve çocuklarını zor kurtardığını söyledi. Alevlerin saniyeler içinde salonun her yerine yayıldığını aktaran Tamır, yaşlı kayınvalidesini kurtaramadıklarını ifade etti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Musul Ortak Operasyonlar Komutanı Abdullah Ramazan Atiye, olay yerinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Atiye, yangına ilişkin inceleme başlattıklarını ve ilk belirlemelere göre salonun düğün etkinliği için elverişli bir yer olmadığını belirtti.