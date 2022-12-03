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Özge Ulusoy evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Ünlü manken Özge Ulusoy 2,5 yıldır birlikte olduğu iş insanı Faruk Çolakoğlu ile evlilik kararı aldı.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 16:48
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Düğün tarihi belli oldu! Özge Ulusoy evleniyor

Özge Ulusoy evleniyor. Düğün tarihi belli oldu
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Manken Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki paylaşımı evlilik teklifini ortaya çıkardı. 28 Ekim'de 40 yaşına basan güzel modelin, o güne kadar yaptığı paylaşımlarında görülmeyen tektaş yüzük, son karelerinde ise sürekli parmağındaydı.

PARİS'TE TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre; Özge Ulusoy'un dev bir pırlantayla süslü yüzüğüyle ilk paylaşımını 7 Kasım'da yapması ise teklifin, Faruk Çolakoğlu tarafından Özge Ulusoy'un yaş günü için gittikleri Paris'te yapıldığını ortaya koydu.

1 MİLYONLUK TEKTAŞ 

Son olarak dün bir paylaşım yapan güzel model, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin edilen tektaşını ise ilk kez bu kadar net göstererek evlilik teklifini ilan etti.
Bu arada ikilinin yakınları, evlilik teklifini doğrularken "Düğün, önümüzdeki sene" bilgisini de verdi.

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hasan ali
3.12.2022 17:49
hayırlı olsun ev mi alıyor  
 
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