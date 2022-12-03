Özge Ulusoy evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Manken Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki paylaşımı evlilik teklifini ortaya çıkardı. 28 Ekim'de 40 yaşına basan güzel modelin, o güne kadar yaptığı paylaşımlarında görülmeyen tektaş yüzük, son karelerinde ise sürekli parmağındaydı.

PARİS'TE TEKLİF

Sabah'ta yer alan habere göre; Özge Ulusoy'un dev bir pırlantayla süslü yüzüğüyle ilk paylaşımını 7 Kasım'da yapması ise teklifin, Faruk Çolakoğlu tarafından Özge Ulusoy'un yaş günü için gittikleri Paris'te yapıldığını ortaya koydu.

1 MİLYONLUK TEKTAŞ

Son olarak dün bir paylaşım yapan güzel model, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin edilen tektaşını ise ilk kez bu kadar net göstererek evlilik teklifini ilan etti.

Bu arada ikilinin yakınları, evlilik teklifini doğrularken "Düğün, önümüzdeki sene" bilgisini de verdi.