Özge Ulusoy evleniyor. Düğün tarihi belli oldu

Manken Özge Ulusoy'un sosyal medyadaki paylaşımı evlilik teklifini ortaya çıkardı. 28 Ekim'de 40 yaşına basan güzel modelin, o güne kadar yaptığı paylaşımlarında görülmeyen tektaş yüzük, son karelerinde ise sürekli parmağındaydı.
PARİS'TE TEKLİF
Sabah'ta yer alan habere göre; Özge Ulusoy'un dev bir pırlantayla süslü yüzüğüyle ilk paylaşımını 7 Kasım'da yapması ise teklifin, Faruk Çolakoğlu tarafından Özge Ulusoy'un yaş günü için gittikleri Paris'te yapıldığını ortaya koydu.
1 MİLYONLUK TEKTAŞ
Son olarak dün bir paylaşım yapan güzel model, değerinin yaklaşık 1 milyon TL olduğu tahmin edilen tektaşını ise ilk kez bu kadar net göstererek evlilik teklifini ilan etti.
Bu arada ikilinin yakınları, evlilik teklifini doğrularken "Düğün, önümüzdeki sene" bilgisini de verdi.
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